Pokémon-Weltmeisterschaften 2022 locken nach drei Jahren mit Pikachu-Trophäe und Merchanise

Nach drei langen Jahren der Pause finden vom 18. bis zum 21. August 2022 endlich wieder Pokémon-Weltmeisterschaften statt. In London werden dabei diesmal auch Turniere in Pokémon GO und Pokémon Unite abgehalten.

Bei Pokémon Presents enthüllte The Pokémon Company das Design der neuen Weltmeisterschafts-Trophäe. Für viele Fans war die Einladung zum Turnier eine jahrelange Reise. Mal sehen, für wen diese Reise mit einer Trophäe endet.

Doch auch wer keine Trophäe mitnimmt, soll eine exklusive Erinnerung an London erhalten. Dafür soll der Pop-up-Laden sorgen, wo Fans exklusives Merchandise kaufen können, darunter das offizielle Plüsch-Pikachu der Weltmeisterschaften 2022.

Wer die Reise nach London nicht antreten kann oder will, kann die gesamten Pokémon-Weltmeisterschaften 2022 auch online verfolgen. Jeder Meisterschaftskampf aller Altersklassen wird übertragen.

Ihr seid nicht eingeladen und fragt euch, wie ihr hättet eingeladen werden können? Ihr müsst Championship Points sammeln. Vielleicht das nächste Mal! Eingeladene SpielerInnen zahlen keinen Eintritt.

Pokémon-Weltmeisterschaften 2022

Bildmaterial: The Pokémon Company