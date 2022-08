Japanische Verkaufscharts: Xenoblade Chronicles 3 fährt einen Serienrekord ein

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 25. Juli bis zum 31. Juli 2022 liegen vor. Natürlich sind auch in Japan Xenoblade Chronicles 3 und Digimon Survive erschienen, beide Spiele setzen sich auch an die Spitze.

Von Xenoblade gibt es nur eine Switch-Version. Vom Multiplattformspiel Digimon Survive schaffte es auch die Switch-Version auf Rang 2. Die PS4-Fassung folgt mit etwa einem Viertel der Zahlen der Switch-Verison auf Rang 12.

Noch interessanter sind natürlich die Xenoblade-Zahlen. 112.728 verkaufte Einheiten weist Enterbrain für den Handel aus. Es sind – trotz anteilsweise steigender Downloadzahlen – die bisher besten Zahlen eines Xenoblade-Spiels in der Launchwoche. Um 15 % konnte der dritte Teil gegenüber Xenoblade Chronicles 2 zulegen.

Anders als in anderen Gefilden steht Xenoblade Chronicles 3 aber auch mit diesen guten Zahlen hinter den Launchwochen der frühen Xeno-Games zurück. Game Data Library hat gelistet, starteten alle Xenosaga-Episoden besser.

Trotzdem dürften es zufriedenstellende Zahlen für Nintendo und Monolith Soft sein für eine JRPG-Reihe, die auch im Westen immer populärer wird und hier natürlich auch ihre Zahlen einfährt.

In Japan war das in dieser Woche gar nicht so einfach. Anders als bei uns gab es nämlich zahlreiche weitere Neuerscheinungen, darunter auch Anonymous;Code oder Tengoku Struggle: Strayside. Für GrimGrimoire OnceMore von Nippon Ichi hat es mit 3.542 Einheiten nur für PLatz 24 gereicht.

Die Software-Charts:

[NSW] Xenoblade Chronicles 3 (Nintendo, 07/29/22) – 112.728 (New) [NSW] Digimon Survive (Bandai Namco, 07/28/22) – 28.536 (New) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 24.966 (623.493) [NSW] Monster Hunter Rise + Sunbreak Set (Capcom, 06/30/22) – 17.209 (217.472) [NSW] Live A Live (Square Enix, 07/22/22) – 14.098 (85.235) [PS5] Gran Turismo 7 (SIE, 03/04/22) – 12.453 (139.888) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 11.542 (4.745.609) [NSW] Kirby und das vergessene Land (Nintendo, 03/25/22) – 11.201 (823.909) [NSW] Tengoku Struggle: Strayside (Idea Factory, 07/28/22) – 10.912 (New) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 9.873 (2.727.866) [NSW] Azure Striker Gunvolt 3 (Inti Creates, 07/28/22) – 9.493 (New) [PS4] Digimon Survive (Bandai Namco, 07/28/22) – 7.757 (New) [NSW] Koumajou Remilia: Scarlet Symphony (CFK, 07/28/22) – 7.604 (New) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 6.687 (3.228.007) [NSW] Nobunaga’s Ambition: Rebirth (Koei Tecmo, 07/21/22) – 6.607 (28.360) [NSW] Anonymous;Code (MAGES., 07/28/22) – 6.450 (New) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 5.871 (7.297.474) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 5.714 (4.936.314) [PS4] Nobunaga’s Ambition: Rebirth (Koei Tecmo, 07/21/22) – 4.975 (28.400) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 4.647 (1.004.727)

Die Hardware-Charts:

Switch OLED – 42.355 (2.097.719) PlayStation 5 – 36.237 (1.548.670) Switch – 20.489 (18.547.427) Switch Lite – 10.394 (4.827.025) Xbox Series X – 7.093 (134.893) PS5 Digital – 3.099 (255.311) Xbox Series S – 1.895 (148.132) New 2DS XL (inkl. 2DS) – 87 (1.187.961) PlayStation 4 – 14 (7.819.783)

via Gematsu, Bildmaterial: Xenoblade Chronicles 3, Nintendo, Monolith Soft