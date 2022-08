Hokko Life: „Animal Crossing für PCs“ hat finalen Release spendiert bekommen

Hokko Life wurde als das „Animal Crossing für PCs“ bekannt, da es im Spiel mindestens genauso harmonisch zugeht wie in Nintendos großem Vertreter. Seit Anfang Juni 2021 befindet sich Hokko Life nun schon im Early Access bei Steam. Jetzt gibt es eine erfreuliche Nachricht für alle Fans, die sehnsüchtig auf den Release gewartet haben.

Hokko Life erscheint in wenigen Wochen

Publisher Team17 hat einen Trailer veröffentlicht, der die Konsolen-Version von Hokko Life enthüllt. So kommt das Spiel nicht nur für PCs, sondern auch für PS4, Xbox One und Switch auf den Markt. Sowohl die Konsolen- als auch die PC-Versionen sollen am 27. September 2022, also schon in wenigen Wochen, erscheinen. Es gibt auch eine physische Veröffentlichung.

Wie es sich für eine Early-Access-Phase gehört, gab es im vergangenen Jahr zahlreiche größere Updates.

Das entspannte Leben in Hokko

In Hokko Life ist es wesentlicher Spielinhalt, das eigene Häuschen zu dekorieren und den Kleidungsstil des Avatars in einem umfangreichen Editor zu individualisieren. Vom T-Shirt bis hin zu Stühlen können Spieler Gegenstände selbst herstellen, Designs anpassen und im Spiel teilen.

Es warten außerdem eine Vielzahl von Aktivitäten außerhalb des Hauses in der kleinen Stadtgemeinde. Vom Angeln über die Landwirtschaft bis hin zum Käfer fangen. Das alles in wohliger Atmosphäre.

