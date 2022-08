Pokémon Karmesin und Purpur: Diesen exklusiven Bonus erhalten Frühkäufer des Spiels

Heute gab es viele neue Informationen zu Pokémon Karmesin und Purpur. Von der Terakristallisierung, über die drei Geschichten, bis ihn zu neuen Details zum Mehrspieler-Modus.

Wie so oft gibt es für Pokémon-Fans auch einen Frühkäuferbonus. Diesen stellte uns The Pokémon Company heute vor. Der Bonus rückt die neue Terakristallisierung in den Fokus.

Alle Pokémon-Fans, die Pokémon Karmesin oder Pokémon Purpur bis zum 28. Februar 2023 erwerben, können diesen Frühkäuferbonus einlösen. Eine sehr großzügige Definition von ‚Frühkäufer‘ also!

Konkret erwartet euch ein „besonderes Pikachu“, das im normalen Spielverlauf nicht erhältlich sein wird. Es kennt die Attacke ‚Fliegen‘ und besitzt den Tera-Typ ‚Flug‘ – insbesondere letzteres Merkmal dürfte ein Alleinstellungsmerkmal sein.

Heute hat man nämlich auch verraten, dass manche Tera-Typen von Pokémon besonders selten sind. Der Tera-Typ ‚Flug‘ für Pikachu könnte ein solcher seltener Tera-Typ sein.

Pokémon Karmesin und Purpur erscheinen am 18. November 2022 weltweit für Nintendo Switch und können beispielsweise bei Amazon bereits vorbestellt* werden. Neben dem Frühkäuferbonus sind auch noch Vorbestellerboni zu erwarten, doch dazu gibt es noch keine Details.

Hat euch der heutige Trailer überzeugt?

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak