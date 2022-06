Das war… Kalenderwoche 23/2022

Der Gaming-Sommer ist in vollem Gang, heute wollen wir für euch den ersten Teil davon zusammenfassen. Aber auch den Blick auf Japan wollen wir nicht verlieren. Auch ein neues Review konntet ihr bei uns finden. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Derzeit finden zahlreiche Gaming-Livestreams statt. Den ersten Teil der vielen Inhalte, die dort und anderswo präsentiert wurden, findet ihr hier in alphabetischer Reihenfolge.

Nächste Woche gibt es unter anderem noch einen mit Spannung erwarteten Livestream zu Final Fantasy VII. Neben dem Aionios-Trailer zu Xenoblade Chronicles 3 (Switch) gab es auch neue Details zur Collector’s Edition. Diese wird es exklusiv bei My Nintendo geben. In Nordamerika verlief die Vorbestellerphase leider katastrophal. Zudem gab es mit dem 29. September den Japan-Termin zu The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- (PS4, PS5).

Auch einige Neuveröffentlichungen gab es neben all den Livestreams. Auf Torjagd gehen könnt ihr nun mit Mario Strikers: Battle League Football (Switch) (Link) und im Remake Metal Max Xeno: Reborn (PS4, Switch, PC) (Link) müsst ihr ums Überleben der Menschheit kämpfen.

Zu Pokémon stand neben der zweiten Anime-Folge zu Pokémon: Schnee in Hisui auch ein historisches Detail zu Pokémon Rote und Blaue Edition im Mittelpunkt des Interesses. Aus Japan gab es zudem noch ein ausführliches Gameplay-Video zu Digimon Survive (PS4, Switch, Xbox One, PC), einen magischen Trailer zu GrimGrimoire OnceMore (PS4, Switch) sowie ein Musikvideo zum kommenden Roguelike-RPG void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2 (PS4, Switch).

Das einzige Review der Woche von JPGAMES beschäftigte sich mit Eiyuden Chronicle: Rising (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Das kurzweilige Spiel erzählt eine einfache Geschichte. Die monotone Spielstruktur und die eintönigen Nebenquests sind jedoch ein wesentliches Manko.