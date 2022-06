The Callisto Protocol: Erstes Gameplay vom Summer Game Fest lässt Fans schaudernd zurück

Beim Summer Game Fest zeigten Krafton und Striking Distance Studios einen „Schofield Extended Cut“-Trailer zu The Callisto Protocol, ebenso wie neues Gameplay zum Survival-Horror-Game.

Das erste zusammenhängende Gameplay-Material zum neuen Spiel von Dead-Space-Schöpfer Glen Schofield lässt Fans schaudernd zurück. Es wird „Survival-Horror der nächsten Generation“ versprochen, der „brutale Kämpfe mit einer zutiefst menschlichen Geschichte in einer erschreckenden Sci-Fi-Welt verbindet“.

Seit heute könnt ihr die Day One Edition für Konsolen übrigens bei Amazon vorbestellen*. The Callisto Protocol soll am 2. Dezember 2022 weltweit für PlayStation, Xbox und PCs erscheinen.

Der Extended-Cut-Trailer:

Das erste Gameplay:

Bildmaterial: The Callisto Protocol, Krafton, Striking Distance Studios