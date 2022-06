Project M ist Heavy Rain auf Koreanisch und mit fotorealistischer Grafik

Der koreanische Entwickler und Publisher NCSOFT hat Project M angekündigt, das in diesen Stunden vor allem mit seiner einer grafischen Pracht auf sich aufmerksam macht. Fotorealistische Grafiken basierend auf der Unreal Engine 5 hat sich das Spiel vorgenommen.

Bieten möchte man ein „interaktives Filmerlebnis“ über einen Mann, der Rache für den Tod seiner Frau sucht. Spielerisch beschränkt sich Project M auf Entscheidungen und Quick-Time-Events, zumindest im ersten Trailer. Eine Erfahrung, wie sie uns also Quantic Dream (Heavy Rain) und Supermassive Games (Until Dawn) mit ihren Games boten.

NCSoft möchte mit Project M die hauseigene „Open R&D“-Initiative NCing vorantreiben. Man möchte das Spiel also offen entwickeln. Moon Young Choi, NCSOFTs Principal Development Management Officer, bringt es wie folgt auf den Punkt:

„NCing drückt das Engagement des Unternehmens aus, den Entwicklungsprozess offenzulegen und Fans weiterhin frühzeitig Informationen zu neuen Projekten zu kommunizieren.“

„In Zukunft werden wir unseren Entwicklungsfortschritt proaktiv in verschiedenen Formaten, von Inhalten wie Trailer-Videos, Interviews, Romanen und Webtoons, präsentieren“, so Moon Young Choi weiter. Project M befindet sich noch in einem frühen Stadium der Entwicklung.

Der erste Trailer:

