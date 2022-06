Aliens: Dark Descent wurde beim Summer Game Fest angekündigt

Die erste Neuankündigung beim Summer Game Fest von Geoff Keighley gehörte Focus Entertainment. Der Publisher stellte Aliens: Dark Descent vor. Nach einem wirklich spannenden Cinematic-Trailer gab es ganz zum Ende auch ein paar erste Gameplay-Szenen. Wir sehen ein Top-Down-Action-Game.

Führe in Aliens: Dark Descent ein Team erfahrener Colonial Marines auf dem Mond Lethe in den Kampf gegen furchterregende Xenomorphs. Tritt mit deinen Soldaten in Echtzeit-Gefechten gegen legendäre Xenomorphs, gegen Einzelkämpfer der raffgierigen Weyland-Yutani Corporation und gegen zahlreiche Horrorkreaturen an, die ihre Premiere in der Alien-Reihe feiern.

Du bist der Commander. Sie sind deine Waffe.