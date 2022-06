The Last of Us: Warum das Remake in vielerlei Hinsicht Sinn ergibt

Unnötig, sieht auch nicht viel besser aus, Ressourcenverschwendung. Der Tenor in den sozialen Medien zum Remake von The Last of Us ist relativ einseitig. Dabei ergibt das Remake natürlich in vielerlei Hinsicht Sinn, vor allem für Naughty Dog. Aber auch für die Fans.

The Last of Us ist nicht mehr das The Last of Us von 2013. The Last of Us ist inzwischen eine Marke und Sony hat schon lange mehr vor, als nur immens teure Singleplayer-Spiele zu veröffentlichen. Der ebenfalls angekündigte Mehrspieler-Titel wird weitere Zielgruppen erschließen. Und mit der HBO-Serie, die auf dem Erstling basiert, wird The Last of Us bald eine Marke sein, die noch viel mehr Menschen erreicht.

„Beyond Console“ ist einer der ausgemachten Wachstumsfaktoren in Sonys Geschäftsstrategie der nächsten Jahre. Gut möglich, dass sich Sony noch mehr einfallen lässt. Vielleicht gibt es auch bald ein LEGO-Set. Dass auch das originale The Last of Us in einer bestmöglichen Version da eine Rolle spielt, liegt doch auf der Hand.

Der Verweis auf das Remaster genügt nur bedingt, denn natürlich spielt im Marketing die Sichtbarkeit eine große Rolle. Die ist beim Remaster für eine alte Konsole schlicht nicht gegeben. Das glitzernde neue Cover-Artwork im Handel, die Ankündigung beim Summer Game Fest, Berichte über Berichte, das bekommt man mit dem PS4-Remaster nicht.

Nicht vergessen darf man auch die anstehende PC-Veröffentlichung. The Last of Us wird Sonys PC-Strategie ergänzen. Eine immens wichtige Komponente für die nächsten Jahre. Bis 2025 will Sony die Hälfte aller Veröffentlichungen für PCs und Mobilgeräte herausbringen.

Schon im laufenden Fiskaljahr will man als Konsolenhersteller 300 Millionen US-Dollar auf dem PC-Markt umsetzen. Nachdem man in den Vorjahren Nettoumsätze von 35 Millionen und 80 Millionen US-Dollar erzielt hatte, ist das eine enorme Steigerung. Nach God of War, Horizon Zero Dawn und Co. wird hier in Kürze auch Spider-Man seinen Beitrag leisten.

Es kann doch nur recht sein, dass Sony hier eine rundum aktualisierte und erheblich verbesserte Version von The Last of Us auf PCs veröffentlicht und nicht eine mehrere Jahre alte Portierung. Sehen wir es doch mal so: Das Remake erscheint nicht auch für PCs, sondern auch für PS5. Eine ganz andere Perspektive. Natürlich erscheint es erst für PS5, anderes wäre der Sony-Fangemeinde nicht zu vermitteln.

Wäre da noch die Ressourcenverschwendung. Ja, natürlich arbeiten Menschen am Remake. Aber eine Verschwendung wäre das für Naughty Dog ja erst, wenn es unwirtschaftlich wäre. Dass The Last of Us Part I unwirtschaftlich sein könnte, glauben wohl nicht die pessimistischsten Pessimisten. Bleibt die Frage, wenn man sie denn stellen will, ob das Personal ein anderes Projekt spürbar schneller machen würde. Können wir nicht beantworten. So oder so arbeitet Naughty Dog an mehreren Projekten derzeit.

An vielen Stellen wird sich heute auch darüber lustig gemacht, dass Sony The Last of Us schon in der dritten Generation melkt. Mal abgesehen davon, dass der Vorwurf der Gewinnerzielungsabsicht am Sony-Konzern abprallen dürfte, auch hier eine Perspektive. Man stelle sich vor, die besten PS2-Spiele wären derart aufwendig jetzt für PS4 verfügbar. Da hätte wohl kaum jemand etwas dagegen.

Natürlich wurschteln sich auch viele PS2-Spiele durch die Generationen, aber die wenigsten bekommen Behandlungen, die sie wieder auf den aktuellsten Stand der Technik bringen. Und mal ehrlich. Es gibt wirklich Schlimmeres, als eines der besten Videospiele aller Zeiten ständig auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Wenn es wirklich das ist, was uns in der Videospielbranche beschäftigt, sollten wir mal die Scheuklappen absetzen.

Keine Angst, ihr könnt das Remake ja auch trotzdem nicht kaufen.

Bildmaterial: The Last of Us Part I, Sony, Naughty Dog