Sonntagsfrage: Holt ihr euch das Remake zu The Last of Us Part I?

Diese Woche starte Geoff Keighley sein Summer Game Fest mit einer eigenen Präsentation, in denen er neue „World Premiere“ zeigte und einige Entwickler zu sich holte. Ach ja, und dann war da noch The Rock, der gerne aus Dosen trinkt. Neben dem gewohnten Einheitsbrei gab es dennoch ein paar schöne Ankündigungen, die für Diskussionsstoff sorgen. Darunter fällt unter anderem das Remake zu The Last of Us Part I.

Der erste Teil der erfolgreichen Reihe erschien im Sommer 2013 für PlayStation 3 und erhielt bereits ein Jahr später eine überarbeitete Version für PlayStation 4. Nun erhält der Titel nach acht weiteren Jahren ein „komplettes Remake“, welches am 2. September 2022 für die aktuelle PlayStation-Generation erscheint. Eine PC-Version soll ebenfalls folgen.

Eine Ankündigung, die spaltet

Diese Ankündigung spaltet die Videospielgemeinde ein wenig. Für die einen kommt das Remake ein wenig zu früh, da die alte Version immer noch gut aussieht. Dagegen argumentiert die Gegenseite mit der Tatsache, dass die PS5-Version von Grund auf neu gestaltet wurde. Das sehe man ebenfalls an bereits veröffentlichtem Material. Für viele ist es dennoch Ressourcenverschwendung.

Ob es das Remake gebraucht hätte oder nicht, muss im Endeffekt jeder für sich selbst entscheiden. Das machen die Fans mal wieder an der Kasse. Auch wenn es noch keine offiziellen Preisangaben seitens Sony gibt, sollte man vermutlich davon ausgehen, den Vollpreis (70 – 80 Euro) dafür zu zahlen. Daher stellen wir euch am heutigen Sonntag die Frage, ob ihr euch das Remake holt oder nicht?

