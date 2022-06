The Last of Us bekommt sein Remake für PS5 und PCs – und ein Multiplayer-Game

Ab wann lohnen sich Remakes und Remaster? Sicherlich vor allem, wenn die Originale nur noch schwer zugänglich sind. Nur auf alten Plattformen und auf dem Gebrauchtmarkt teuer. Und bestenfalls profitieren sie auch noch von der Frischekur.

Auf The Last of Us trifft wohl keines dieser Merkmale zu. Vermutlich. Neil Druckman sieht das natürlich anders, er sagt, das Remake ist noch näher an der Vision dran, die man für das Original hatte. Außerdem ist das Remake „from the ground up“ neu gebaut.

Das nicht einmal 10 Jahre alte Spiel bekommt jetzt jedenfalls sein Remake, ob ihr wollt oder nicht. In der Gerüchteküche kochte es ohnehin schon lange genug. Enthalten ist in The Last of Us: Part I natürlich auch Left Behind.

Die wohl größere Ankündigung in diesem Zusammenhang ist, dass The Last of Us: Part I auch für PCs erscheinen wird. Aber wohl nicht gleichzeitig mit der PS5-Version, die für den 2. September 2022 geplant ist.

Am Rande kündigte Neil Druckmann auch ein „Standalone Multiplayer Game“ im Universum von The Last of Us an, mit neuen Charakteren und Locations. Dazu gab es aber nicht mehr als ein Artwork.

Der Ankündigungstrailer:

