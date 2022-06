Noch ein Anime: Netflix kündigt Castlevania: Nocturne mit erstem Teaser-Trailer an

Netflix hat im Rahmen der Geeked Week Castlevania: Nocturne angekündigt, die nächste Anime-Serie basierend auf Konamis Castlevania-Franchise. Wenn es schon keine neuen Games gibt.

Die Serie wird von Showrunner Kevin Kolde und Creator & Writer Clive Bradley geleitet und von Project 51 Productions in Zusammenarbeit mit Powerhouse Animation produziert.

Castlevania: Nocturne folgt Richter, einem Nachkommen der Belmont-Familie, die in den legendären Castlevania-Spielen Symphony of Night und Blood of Rondo bekannt wurde.

Nach Castlevania-NFTs hat aber auch Konami noch etwas mit der Reihe vor. „Mit Blick auf die Zukunft der Castlevania-Reihe werden wir die derzeit erhältlichen Titel weiterhin unterstützen, aber auch neue Möglichkeiten für Titel prüfen, die die Erwartungen der Spieler erfüllen und übertreffen werden“, hieß es von Konami im Januar.

Angeblich soll ein neues Spiel schon in Arbeit sein. Das neue Castlevania wird laut Medienberichten als „Reimagination“ beschrieben und sei derzeit bei Konami in Japan und mithilfe externer Partner in Produktion.

Der Ankündigungstrailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Castlevania: Nocturne, Netflix, Project 51 Productions