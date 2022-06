One Piece Odyssey überrascht beim Summer Game Fest mit einem neuen Trailer

Nach all den düsteren Horror-Games und Shootern war One Piece Odyssey beim Summer Game Fest eine kleine Überraschung. Bandai Namco zeigte uns einen neuen Trailer, der uns die Anfänge des Spiels zeigt, einige Charaktere vorstellt und am Ende auch ein wenig Gameplay präsentiert.

Spielerisch unterteilt sich eure Reise in zwei Teile: Kämpfe und Abenteuer. Im Abenteuerteil geht es darum, die Umgebung zu erkunden, Hindernisse zu überwinden und die Fähigkeiten der Strohhutpiraten dazu treffend einzusetzen. Ruffys Qualitäten als „Gummimann“ oder Frankies Fähigkeit, Werkzeuge zu improvisieren, werden dabei hervorgehoben. Der Kampf besteht aus rundenbasierten Auseinandersetzungen.

One Piece Odyssey soll noch in diesem Jahr für PlayStation, Xbox Series und PC-Steam erscheinen. Die bisherigen Details zum Spiel findet ihr in unserem Artikel-Archiv.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: One Piece Odyssey, Bandai Namco, ILCA