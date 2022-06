The Last of Us Part I: Neue Features und der direkte Grafik-Vergleich mit dem Original

Die Ankündigung des Remakes zu The Last of Us erhitzt ein wenig die Gemüter. Die meisten finden die Entwicklung dieses Remakes unnötig. Schon das Original sah sehr gut aus, zudem ist es auch auf PlayStation 4 schon mit einem Remaster erhältlich.

Doch Neil Druckmann betont, dass man mit dem Remake noch näher an der Vision ist, die man schon für das Original hatte. Es sei ein „komplettes Remake“, das dank der Technologiesprünge erlaube, „die Grenzen der visuellen Wiedergabetreue und der Interaktivität zu erweitern“.

Aber allein mit optischen Verbesserungen ist es nicht getan. Zu den weiteren Überarbeitungen zählen „modernisiertes Gameplay, verbesserte Bedienelemente und erweiterte Optionen zur Barrierefreiheit“ im Einzelspielermodus.

Auch moderne PS5-Features wie 3D-Audio, Haptik und adaptive Trigger wurden implementiert. Neben verbesserten Effekten, gibt es auch „Optimierungen“ bei Erkundung und Kampfsystem. Uns erwarten also auch spielerische Änderungen.

Doch zurück zur Optik – denn auch hier sieht man wirklich Unterschiede, auch wenn schon die PS3-Version verdammt gut aussah. Seht nachfolgend zwei offizielle Vergleichsbilder von Naughty Dog:

Darüber hinaus hat IGN einige Szenen aus dem Ankündigungstrailer den Szenen aus dem PS4-Remaster gegenübergestellt. Ihr seht sie jeweils direkt übereinander. Ein noch besseres Video hat der Youtube-Kanal ElAnalistaDeBits erstellt, ihr seht es nachfolgend.

Bildmaterial: The Last of Us: Part I, Naugthy Dog