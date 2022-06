Fire Emblem Warriors: Three Hopes könnt ihr ab sofort selbst ausprobieren

Nintendo hat heute eine spielbare Demo zu Fire Emblem Warriors: Three Hopes veröffentlicht, die ab sofort im Nintendo eShop für Nintendo Switch zur Verfügung steht. Ihr könnt die ersten drei Kapitel der Story spielen.

Melde dich einfach an und klicke auf „Demo herunterladen“, schon bist du beim Beginn einer neuen, monumentalen Story hautnah dabei. Fortschritte, die du in der Demoversion machst, kannst du später selbstverständlich ins Hauptspiel mitnehmen.

Parallel dazu veröffentlichte man auch noch einen weiteren neuen Trailer. Der „Erweckte Rivalen“-Trailer zeigt eine bunte Mischung aus Story-Sequenzen, viel Gameplay und ruhigen Tee-Sitzungen.

Das erste Fire Emblem Warriors bediente sich bei seiner Story und seinen Figuren am kompletten Franchise. Der neue Ableger basiert hingegen auf dem Universum von Fire Emblem: Three Houses und erscheint am 24. Juni 2022. Ihr könnt die Limited Edition noch vorbestellen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Fire Emblem Warriors: Three Hopes, Nintendo, Koei Tecmo, Omega Force