Final Fantasy VII: Square Enix kündigt Streaming-Event an und Nomura verspricht Enthüllung

Tetsuya Nomura höchstpersönlich hatte schon vor einigen Tagen baldige Neuigkeiten rund um das Jubiläum von Final Fantasy VII versprochen. Square Enix hat dafür jetzt den konkreten Termin genannt.

Am 16. Juni 2022 um 23:59 Uhr will man ein Streaming-Event allein zu Final Fantasy VII abhalten. Im besten E3-Zeitraum also. Am kommenden Donnerstag dürft ihr euch auf zehn Minuten freuen – verfolgen könnt ihr die Show bei Twitch oder mit dem nachfolgenden Youtube-Video, dort auch mit deutschen Untertiteln.

Zum Inhalt sagt Square Enix nur: „Das zehnminütige Event gibt Fans einen ersten Blick auf alle Informationen, die rund um das 25. Jubiläum von Final Fantasy VII veröffentlicht werden.“

Auch der japanische Twitter-Account zum Final Fantasy VII Remake verbreitete die frohe Botschaft. Der amerikanische Account zitiert Nomura: „Mit einer Länge von nur etwa 10 Minuten wird er kurz und bündig sein, aber wir haben viele Informationen hineingepackt, sodass ich hoffe, dass sich jeder auf die Enthüllung freuen kann.“

Zehn Minuten sind nicht viel, aber natürlich hoffen Fans auf die Ankündigung von Final Fantasy VII Remake – Part II. Oder wie auch immer es heißen mag. Details dürfte es auch zu Final Fantasy VII Ever Crisis geben.

Der Youtube-Kanal:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Square Enix