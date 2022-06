Gaming-Sommer 2022: Um Mitternacht steigt Sonys State of Play

In diesem Sommer gibt es keine E3. Dennoch gibt es natürlich viele Fixpunkte, welche wie gewohnt stattfinden werden – einfach unabhängig oder nun unter der Organisation von Geoff Keighleys Summer Game Fest. Mit unserer Übersicht seid ihr aber auf jeden Fall live dabei, wenn euer nächstes Lieblingsspiel enthüllt wird – oder eben nicht.

Laut Ankündigung wird die Show euch 30 Minuten beanspruchen und „voller Ankündigungen und Neuigkeiten aus der PlayStation-Welt“ sein. Neben einigen „tollen Überraschungen von Drittanbieterpartnern“ möchte Sony dabei auch „einen Vorgeschmack auf einige Spiele für PlayStation VR2“ bieten.

Die Spiele für PlayStation VR2 scheinen im Zentrum zu stehen. Hier werden wir wohl auf jeden Fall Horizon: Call of the Mountain zu Gesicht bekommen, oder was meint ihr? Und worauf dürfen wir sonst noch hoffen?

Allen voran auf Final Fantasy XVI und die Final-Fantasy-Serie im Allgemeinen. Final Fantasy XVI ist sozusagen überfällig und der neue Trailer soll laut Producer Naoki Yoshida auch schon fertig sein. Darüber hinaus versprach Tetsuya Nomura kürzlich, dass es Neuigkeiten rund um den 25. Geburtstag von Final Fantasy VII geben soll. Hier warten wir natürlich auf Episode 2 zu Final Fantasy VII Remake, aber auch auf Final Fantasy VII: Ever Crisis.

2. Juni um 23:59 Uhr – State of Play von Sony (Twitch)

Die weiteren Livestreams im Juni

3. Juni um 13:00 Uhr – Sega New Project Announcement (YouTube)

5. Juni um 13:00 Uhr – Acquire Game Show (YouTube)

6. Juni, 22:00 Uhr – LRG3 2022 von Limited Run Games

9. Juni um 20:00 Uhr – Summer Game Fest 2022 Showcase

10. Juni um 19:00 Uhr – Geeked Week 2022 von Netflix

10. Juni um 21:00 Uhr – Tribeca Games Spotlight 2022

11. Juni um 17:00 Uhr – Guerrilla Collective 3

11. Juni um 18:30 Uhr – Wholesome Direct 2022

11. Juni um 21:00 Uhr – Future Games Show: Summer Showcase 2022 (YouTube, Twitch)

12. Juni um 19:00 Uhr – Xbox & Bethesda Games Showcase 2022

12. Juni um 21:30 Uhr – PC Gaming Show 2022

