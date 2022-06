Turtles: Shredder’s Revenge präsentiert brachialen 6-Spieler-Modus und konkreten Termin

Beim Summer Game Fest veröffentlichten Entwickler Tribute Games und Publisher Dotemu einen neuen Trailer zum kommenden Schildkröten-Abenteuer Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Der Trailer zeigt neben neuen Eindrücken aus dem Spiel auch erstmals den brachialen 6-Spieler-Modus.

Modus mit der passenden Portion Action

Das Besondere an diesem neuen Modus ist die Tatsache, dass die Anzahl der Gegner je nach Spieleranzahl variiert und skaliert. Das heißt, wenn man beispielsweise nur zu dritt spielt, bekommt man es auch mit einer geringeren Anzahl an Gegnern zu tun. So gewährleistet der Titel, dass nicht zu wenig oder zu viel Action und Hektik auf dem Bildschirm stattfindet.

Neben der digitalen Version, welche in den jeweiligen Stores erhältlich sein wird, gibt es außerdem eine Handelsversion. Die Standardversion kann ab sofort bei Amazon vorbestellt werden*. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge soll am 16. Juni 2022 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs erscheinen.

Der neue Trailer:

