Netflix: Diese neuen Games sind jetzt in eurem Abo inklusive oder folgen bald

Erst im März legte Netflix nach und gab den Aufkauf des Entwicklerstudios Boss Fight Entertainment bekannt. Das Studio wird sich nun den fortlaufenden Bemühungen von Netflix widmen, im Gaming-Markt ein Standbein zu errichten. Natürlich alles im Rahmen des Abo-Dienstes.

In der Geekend Week vergrößerte Netflix jetzt das verfügbare Spiele-Lineup und kündigte weitere Games für die Zukunft an. Und diesmal wird es nach Stranger-Things-Spielen und Shooting Hoops (seit November) durchaus prominenter und hochwertiger.

Devolver Digital wird gleich drei Spiele beisteuern. Poinpy ist ab sofort im Abo verfügbar und in Bälde sollen auch noch Reigns: Three Kingdoms und Terra Nil folgen. Darüber hinaus hat man die Veröffentlichung von Spiritfarer und Raji: An Ancient Epic für Netflix angekündigt.

Lucky Luna ist hingegen ein Netflix Original. Der vertikale Plattformer ist von japanischer Folklore inspiriert. Auch Desta: The Memories Between ist Netflix-exklusiv und stammt von den Machern von Monument Valley. Zu guter Letzt folgt noch Wild Things: Animal Adventures, ein Match-3-Game. Alle Spiele sind zunächst nur auf Mobilgeräten über die Netflix-App spielbar bzw. werden dort spielbar sein.

Mit Mobile-Games wird es wohl auch bei Netflix erstmal weitergehen. Seit November gibt es nach internationalen Probeläufen die ersten Videospiele bei Netflix. Die Entwicklung eigener Spiele auf Grundlage von beliebten Shows und Serien gehört zum langfristigen Plan von Netflix. Alles im Abo inklusive.

„Wir sehen Gaming als eine neue Inhaltskategorie, ähnlich wie bei der Expansion in Originalfilme, Animationsfilme und Unscripted TV“, hieß es im November zu den langfristigen Plänen.

Bereits im September 2021 kaufte man den Entwickler Night School Studio. Das Studio ist vor allem bekannt für Oxenfree und arbeitet gerade an einer Fortsetzung, die vom Aufkauf aber nicht tangiert sein soll. Ebenfalls bereits im März gab man den Aufkauf von Next Games bekannt.

Trailer zu den Netflix-exklusiven Spielen

via IGN, Bildmaterial: Netflix Geeked