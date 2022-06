Xenoblade Chronicles 3: Katastrophale Vorbestellerphase zur Special Edition in Amerika

Auch in Amerika gibt es eine Sonderedition zu Xenoblade Chronicles 3 und auch dort ist diese exklusiv im My Nintendo Store verfügbar. Die Vorbestellerphase begann bereits am 8. Juni – und verlief katastrophal.

Die Server waren dem Ansturm nicht gewachsen und hoffnungslos überlastet. Stunden später war die Produktseite einfach verschwunden. Die Fans waren natürlich entsprechend angesäuert. Sie hätten teilweise stundenlang damit verbracht, die Special Edition vorbestellen zu wollen. Erfolglos – dafür hatten Reseller Erfolg, denn bei Ebay gibt es schon erste Angebote.

Nintendo entschuldigte sich sogar in den sozialen Netzwerken dafür. Man entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten und wolle das Problem untersuchen. Die Vorbestellerphase zur Special Edition soll zu einem späteren Zeitpunkt erneut beginnen, darüber möchte man vorab informieren.

In Deutschland soll die Vorbestellerphase für die Limited Edition Ende Juli beginnen, einen genaueren Termin gibt es noch nicht. Ob es auch hier so abläuft, wird sich zeigen. Nintendo ist jedenfalls gewarnt nach dem „Probelauf“ in Amerika. Hierzulande ist der My Nintendo Store für viele aber ohnehin nicht zugänglich, denn es kann nur mit Kreditkarte bezahlt werden.

Bildmaterial: Xenoblade Chronicles 3, Nintendo, Monolith Soft