Planet of Lana gibt neue Einblicke in seine zauberhafte und gefährliche Welt

Der letzte große Auftritt von Planet of Lana ist ziemlich genau ein Jahr her. Beim Summer Game Fest hatte das Puzzle-Adventure viele in seinen Bann gezogen. Diesmal war Planet of Lana mit einem Gameplay-Trailer bei der Future Games Show zu Gast.

Der neue Trailer zeigt mehr von dem, was wir schon im Ankündigungstrailer gesehen haben. Diesmal sehen wir aber auch die Erkundung von düsteren Höhlen und einige Puzzles.

Ein Planet, der einst ein Ort des ungestörten Gleichgewichts zwischen Mensch, Natur und Tier war und inzwischen eine ganz andere Gestalt angenommen hat. Die sich seit Jahrhunderten anbahnende Disharmonie hat sich am Ende in Form einer gesichtslosen Armee manifestiert. Aber dies ist keine Geschichte über Krieg. Sie handelt vielmehr von einem lebendigen, wunderschönen Planeten und dem Weg zu seiner Bewahrung.

Planet of Lana sorgt mit seiner handgezeichneten und atmosphärischen Grafik für Aufsehen. Versprochen wird auch ein „epischer Soundtrack“ und eine „unvergessliche Story“. Das wird sich zeigen. Aber die ersten Eindrücke sind vielversprechend.

Spielerisch erwartet euch klassisches Plattforming-Gameplay, aber auch herausfordernde Puzzles, Stealth-Sequenzen und eine Companion-Mechanik zwischen Lana und Mui.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Planet of Lana, Thunderful Publishing, Wishfully