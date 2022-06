Next-Gen-Horror: Layers of Fears soll nicht nur ein einfaches Remaster werden

Mit Layers of Fears will der in Polen ansässige Entwickler und Publisher Bloober Team das Horror-Genre erneut ordentlich aufmischen. Nach Blair Witch und The Medium möchte man sich mit Layers of Fears wieder am klassischen Horror orientieren.

Der Titel soll dabei nicht nur ein einfaches Remaster der beiden Teile Layers of Fear aus dem Jahre 2016 und Layers of Fear 2 aus dem Jahre 2019 darstellen. Vielmehr möchte man mithilfe der brandneuen Unreal Engine 5 ein völlig neues und schockierendes Erlebnis erschaffen. Bloober Team bezeichnet den Titel daher ganz bewusst als Remake und nicht als Remaster.

Neues Erlebnis für Horror-Fans

Mit Layers of Fears möchte der Entwickler die Reihe auf ein ganz neues Level hieven. Nicht nur grafisch möchte man neue Maßstäbe im Horror-Genre setzen, auch was die Umsetzung und diverse neue Gameplay-Mechaniken betrifft, hat man wohl Großes vor.

Wie diese neuen Gameplay-Elemente genau aussehen, hat der Entwickler allerdings noch nicht verraten. Hier darf man also gespannt sein, in welche Richtung das Ganze gehen wird.

Layers of Fears vereint nicht nur die beiden Ableger der Reihe, sondern beinhaltet auch alle bereits veröffentlichten Zusatzinhalte. Erscheinen soll Layers of Fears im Laufe des Jahres 2023 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs.

Der Ankündigungstrailer

