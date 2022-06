Metal Max Xeno: Reborn erscheint heute im Westen – hier ist der Launchtrailer

PQube Games veröffentlicht heute Metal Max Xeno: Reborn im Westen. Ihr könnt für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC-Steam zugreifen. Das Remake von Metal Max Xeno erschien in Japan bereits im September 2020, allerdings ist die PC-Veröffentlichung nun neu.

Natürlich hat man heute noch einen Launchtrailer parat. Für Konsolen findet ihr bei Funstock physische Versionen des Spiels, darunter eine Limited Edition. Diese ist auf 500 Exemplare beschränkt und enthält neben dem Spiel in einer Sammlerbox drei Pins und vier Kunstkarten (Format A6).

Gestern gab es leider eine Hiobsbotschaft zur Reihe: Das geplante Sequel Metal Max: Wild West wurde gecancelt.

Die Einöde namens Dystokio

Das einstige Tokio, nun als die Einöde Dystokio bekannt, ist ein gefährlicher Ort geworden. Ihr kämpft gegen die Maschinen und müsst der Menschheit wieder auf die Beine helfen.

Zufallskämpfe gibt es keine, die Gegner bewegen sich frei in der Gegend. Dabei ist Vorsicht geboten, denn eine große Gruppe von Feinden kann schnell zu Problemen führen. Die Panzer können angepasst und die Charaktere mit Fähigkeitenbäumen entwickelt werden.

Protagonist Talis kann dabei auf die Unterstützung von bis zu drei Teammitgliedern zählen. Auch der treue Hunde-Partner Pochi – welcher in Metal Dogs die Hauptrolle übernimmt – darf nicht fehlen! So kämpft ihr in diversen Fahrzeugen oder zu Fuß gegen die Maschinen, welche die Menschheit an den Rand der Ausrottung gebracht haben. Überlebende können für den Kampf rekrutiert werden.

Der Launchtrailer zu Metal Max Xeno: Reborn

Bildmaterial: Metal Max Xeno: Reborn, PQube Games, Kadokawa Games, 24Frame