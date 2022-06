One Piece: Netflix zeigt euch die Enstehung des Baratié für die Realverfilmung

Während Fans des Manga bald eine kleine Pause erwartet, läuft die Produktion der Realverfilmung von One Piece auf Hochtouren. So wurden in den vergangenen Monaten immer mehr SchauspielerInnen und Schauplätze enthüllt.

Nun geht Netflix noch einen Schritt weiter und hat ein „First Look“-Video veröffentlicht, in dem Iñaki Godoy (Schauspieler von Ruffy) und zwei Showrunner, Steve Maeda und Matt Owens, unter anderem die Entstehung des Baratié und weitere Konzeptzeichnungen zeigen.

Laut Netflix soll die erste Staffel zunächst zehn Episoden umfassen. Diese werden in Zusammenarbeit mit den Tomorrow Studios produziert. Einen Termin für den Start gibt es noch nicht.

Dafür kündigte Netflix Anime via Twitter weitere Charakterbesetzungen an: Alexander Maniatis als Käpt’n Black, Steven Ward als Mihawk, Craig Fairbrass als Jeff, Langley Kirkwood als Kapitän Morgan, Celeste Loots als Kaya und Chioma Umeala als Nojiko.

via Siliconera, Bildmaterial: Netflix