Das war… Kalenderwoche 28/2020

Neben den sommerlichen Game-Livestreams der letzten Tage werfen wir auch einen Blick in die Zukunft mit dem Final Fantasy VII Remake und den PlayStation-5-Spielhüllen. Außerdem sind in diesen Tagen auch zahlreiche Spiele erschienen. Drei neue Reviews und die heutige Sonntagsfrage runden die Woche ab, bevor gleich noch Ubisoft auf Sendung geht. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Wann erscheint eigentlich Final Fantasy VII Remake Episode 2? Dieser Frage sind wir ein wenig nachgegangen und haben in einem Artikel den aktuellen Informationsstand gesammelt. So arbeitet das Team derzeit immer noch im Home-Office, aber zu Verzögerungen soll es dadurch nicht kommen. Sony ließ zudem das nächste Häppchen zur kommenden PlayStation 5 springen, denn man zeigte das Design der Spielhüllen.

In einer überraschend angekündigten Ausgabe von Nintendo Treehouse Live kündigte man mit Bakugan: Champions von Vestroia (Switch) ein neues Projekt an, zusätzlich zeigte man ausführliches Gameplay-Material aus Paper Mario: The Origami King (Switch), welches nächste Woche erscheint. Bei der wie gewohnt speziellen Präsentation von Devolver Digital war in diesem Jahr unter anderem Shadow Warrior 3 (PC) kurz nach der Ankündigung einige Tage zuvor nochmals ein Thema, daneben zeigte man auch einen Gameplay-Trailer zu Serious Sam 4 (PC) und datierte Carrion (Switch, Xbox One, PC).

Weitere Neuankündigungen der letzten Tage sind die erwartete West-Ankündigung von Earth Defense Force: World Brothers (PS4, Switch) und die überraschende Enthüllung von Escape from Asura (PS4, Switch), wobei es sich hier um das japanische Criminal Girls X handelt. Ebenfalls in den Westen schaffen wird es Zoids Wild: Blast Unleashed (Switch), zu Grisaia: Phantom Trigger Vol. 3 und Vol. 4 sind Switch-Portierungen unterwegs und mit Darius Cozmic Revelation (PS4, Switch) erwartet uns im Winter Arcade-Action im Doppelpack. Auch Ys Origin kehrt noch in diesem Jahr für Nintendo Switch zurück und zu Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y – Waiwai Gakuen Seikatsu (PS4, Switch) könnt ihr euch den Eröffnungsfilm anschauen.

In dieser Woche sind auch einige neue Spiele bei uns erschienen. Zum Leben auf dem Bauernhof lädt uns Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Switch, PC) ein, in Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise (Switch) geht FBI-Special-Agent Francis York Morgan auf eine weitere Ermittlung und auch das Roguelike-RPG void tRrLM(); //Void Terrarium (PS4, Switch) ist nun erhältlich. Die nächste Neuerscheinung ist Sword Art Online: Alicization Lycoris (PS4, Xbox One, PC), neben dem Launchtrailer wurden wir auch nochmals in die Story eingeführt, in einem Livestream zeigte man zudem nochmals Gameplay-Material. Ab sofort ist auch Catherine: Full Body für Nintendo Switch erhältlich.

Aus Japan erreichte uns ein längeres Video zu Mary Skelter Finale (PS4, Switch), die nächste Team-Vorstellung gibt es aus Captain Tsubasa: Rise of New Champions (PS4, Switch, PC) und auch Guilty Gear -Strive- (PS4) zeigte sich mit neuem Gameplay-Material. Ein minimal kurzer Einblick gab es in Tales of Arise (PS4, Xbox One, PC), zu Fault – Milestone Two Side: Below (PS4, Switch, PC) gibt es einen Teaser-Trailer und das Dungeon-RPG Touhou Labyrinth: Gensokyo to Tenkan no Taiju (PS4, Switch) erscheint nächste Woche in Japan. Viel neues Gameplay-Material gibt es aus dem Survival-Spiel Windbound (PS4, Switch, Xbox One, PC), Charaktere und Gameplay wurden aus Giraffe and Annika (PS4, Switch) präsentiert und The Dark Pictures: Little Hope (PS4, Xbox One, PC) hat mit dem 30. Oktober nun ein Datum.

Den Debüt-Trailer gibt es inzwischen zur neuen Umsetzung Professor Layton und die verlorene Zukunft HD (Mobil) und Dragon Marked for Death erscheint in wenigen Tagen auch noch für PlayStation 4. Schon bald erhält Bloodstained: Curse of the Moon 2 (PS4, Switch, Xbox One, PC) einen Boss-Rush-Modus, aktuelle und zukünftige Inhalte präsentiert wurden aus Monster Hunter World: Iceborne (PS4, Xbox One, PC) und der nächste DLC-Kämpfer bekam aus One Piece: Pirate Warriors 4 (PS4, Switch, Xbox One, PC) ein Video. Drei weitere Klassiker sind in Kürze für Abonnenten von Nintendo Switch Online verfügbar und zu Danganronpa fand der erste Geburtstags-Livestream statt.

Damit kommen wir zu den drei neuen Reviews von JPGAMES. Ins Landleben auf dem Bauernhof gestürzt haben wir uns in Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Switch, PC) (zum Testbericht), wobei es sich hier um das traditionelle Harvest Moon von Marvelous handelt. Fans kommen dabei auf ihre Kosten, dank süßer Grafik kann man auch über kleinere technische Probleme hinwegsehen. Eine Mischung aus Roguelike-Dungeon-Crawler und Tamagotchi findet ihr mit void tRrLM(); //Void Terrarium (PS4, Switch) (zum Testbericht), allerdings ist die Umsetzung dieser interessanten Kombination nicht gut geglückt. Leider ohne Online-Modus auskommen muss Star Wars Episode I: Racer (PS4, Switch) (zum Testbericht), als Zielgruppe bleiben Star-Wars-Nostalgiker übrig.

In der heutigen Sonntagsfrage geht es um Sammlereditionen von Videospielen. Was gehört für euch unbedingt als Beigabe dazu? Mögt ihr die klassischen Inhalte oder eher extravagantere Boni?