PlayStation 5: So sehen die Spiele-Cover der nächsten Generation aus

Für manche ist es nur ein Spiele-Cover. Für andere ist es wichtig. Besonders natürlich für Sammler. Sony PlayStation hat heute einen ersten Blick darauf gewährt, wie PS5-Games in eurem Regal aussehen werden. Zu dieser Demonstration nutze man das kommende Spider-Man: Miles Morales. Charakteristisch für den neuen Look ist der weiße Streifen am oberen Rand, der vom PS5-Schriftzug begleitet wird.

Dort ist in der aktuellen Generation ein blauer Verlauf zu sehen, der ganz gut mit der ohnehin blauen Blu-ray-Hülle harmoniert. Für die meisten inzwischen ein gewohntes Bild. Der weiße Streifen hingegen sticht deutlicher hervor und man muss wohl auch kein Hellseher sein um zu ahnen, dass er sich wohl auch mit so manchem Cover-Motiv nicht so gut verstehen wird. Aber vielleicht muss man sich auch erstmal daran gewöhnen. Oder wie seht ihr das?

Hier sind die Kunststücke.

