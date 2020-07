Final Fantasy VII Remake: Episode 2 und die aktuelle Lage

Wer hätte das mal gedacht. Inzwischen ist das Final Fantasy VII Remake schon seit einigen Monaten erhältlich. Viele Fans haben es längst durchgespielt und nun beschäftigt sie nur eine Frage. Wann erscheint eigentlich Final Fantasy VII Remake Episode 2? Im Interview mit The Guardian gab Produzent Yoshinori Kitase nun einen Einblick in die aktuelle Lage beim Entwicklerteam.

Arbeit an Final Fantasy VII Episode 2 hat lange begonnen

Die Arbeiten am zweiten Teil haben schon vor Monaten begonnen. Im Interview mit der Entertainment Weekly sagte Nomura schon im April, die Entwicklung schreite für das nächste Spiel des Projekts bereits voran. Das ist nicht neu. Nomura hatte schon in einem Interview im November 2019 gesagt, man habe schon mit dem nächsten Teil angefangen.

Im neuen Interview mit The Guardian erklärte Kitase nun zunächst, dass er sehr traurig sei und es ihm Schmerz bereite zu sehen, wie auf der ganzen Welt Menschen unter dem Coronavirus leiden und sogar sterben. Als man den Veröffentlichungstermin von Final Fantasy VII Remake festlegte, ahnte niemand, dass es eine solche globale Pandemie hätte geben können. Kitase nennt die Situation beispiellos.

Und auch nach wie vor beeinflusst die Coronavirus-Pandemie die Arbeit bei den Entwicklerteams von Square Enix. Anfang April wurde ein positiver Test auf den Coronavirus bei einem Mitarbeiter von Square Enix publik. Schon seit Februar setzte Square Enix aber Maßnahmen im Zusammenhang mit der Pandemie um. Und die Entwickler waren schon vor dem Bekanntwerden des positiven Tests im Home-Office.

So ist die aktuelle Lage im Entwicklerteam

Nun gab Kitase auch einen Blick auf die ganz aktuelle Lage im Team. Auf die Frage, wie die Pandemie sich auf die weitere Entwicklung des Projekts, respektive Final Fantasy VII Remake Episode 2 auswirkt, antwortete Yoshinori Kitase dem Guardian wie folgt.

„Derzeit arbeitet das Team immer noch im Home-Office am nächsten Spiel. Wir sind deshalb vorrübergehend immer noch nicht zu 100 % effektiv“, so Kitase weiter. „Ich denke aber nicht, dass es langfristig große Auswirkungen geben sollte.“ Mit anderen Worten: Noch liegt man wohl im Zeitplan. Den allerdings kennt natürlich außer den Entwicklern bei Square Enix niemand. Wann das zweite Spiel zum Final Fantasy VII Remake erscheint, ist völlig offen.

„Eine Idee“, wie viele Episoden das Final Fantasy VII Remake hat

Ebenfalls offen ist nach wie vor, wie viele Episoden das Final Fantasy VII Remake denn schlussendlich hat. Wir wissen, dass das Projekt eine „mehrteilige Serie“ ist. Der erste Teil dieser Serie, nennen wir ihn der Einfachheit halber eine Episode, spielt nur in Midgar. Wie viele Episoden folgen und wann sie erscheinen, wurde bislang nicht kommuniziert und glaubt man den Aussagen aus dem im April veröffentlichten Ultimania-Guide, dann wissen es Kitase und Nomura selbst auch noch nicht ganz genau.

„Wir haben eine grobe Idee, aber wir haben es noch nicht entschieden“, so Kitase in dem Interview, das im April veröffentlicht wurde, aber vermutlich auch einige Wochen vor dem Druck des Buches entstanden ist. Die Aussagen könnten also schon zur Veröffentlichung des Ultimania-Guides überholt gewesen sein. Theoretisch.

„Es ist etwas, was wir jetzt noch nicht mit Sicherheit sagen können. Die weit verbreitete Spekulation dazu scheint zu sein, dass es sich um eine Trilogie handelt.“ Es klingt so, als sei das eventuell auch die grobe Idee der Entwickler: eine Trilogie. Die Zeit wird es zeigen.

Warum man das Remake überhaupt in mehrere Episoden teilte

Die Entwickler hatten sich in der Vergangenheit mehrfach dazu gerechtfertigt, wieso das Remake in mehreren Teilen erscheint. Der Grundtenor dabei: entweder das bestmögliche Remake mit allen Inhalten des Originals und vielen Ergänzungen, mit maximalen Anstrengungen auf audiovisueller Ebene. Oder ein Remake des Originals – und dann nur des Originals – aber ggf. sogar mit inhaltlichen Streichungen. Man entschied sich für die erste Variante.

Final Fantasy VII Remake – und kein Ende…

