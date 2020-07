Unsere Übersicht zur Nicht-E3! Heute Abend startet die Anime Expo 2020

Am Freitag und Samstag findet die Anime Expo Lite 2020 statt, welche zahlreiche Panels bieten wird. Im Livestream seid ihr ab heute Abend um 21 Uhr live mit dabei, das Programm erstreckt sich dabei über zwölf Stunden auf zwei Kanälen. Schaut am besten im Programm nach, ob etwas für euch mit dabei ist! Es wird unter anderem erste Informationen zu The World Ends with You The Animation geben. Dies erfolgt am frühen Samstagmorgen um 3 Uhr.

3. Juli um 21:00 Uhr – Anime Expo Lite 2020: Tag 1

Programm Freitag

Kanal 2

4. Juli um 18:00 Uhr – Anime Expo Lite 2020: Tag 2

Programm Samstag

Kanal 2

Bildmaterial: Anime Expo