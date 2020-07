Carrion: Verbreitet ab dem 23. Juli Angst und Schrecken im Reverse-Horror-Spiel

Im Juni sprachen wir noch von für diesen Sommer angedachten Veröffentlichung von Carrion. Im Rahmen des gestrigen, hauseigenen „Devolver Direct“-Events nannten Publisher Devolver Direct und Entwickler Phoebia Game Studios nun ein konkretes Datum. Der „Reverse-Horror“-Titel soll am 23. Juli für Xbox One, Nintendo Switch und PCs via Steam erscheinen. Zum Erscheinungstag soll Carrion zudem gleich via Xbox Game Pass für Konsole und PCs verfügbar werden. In einer „Sneak Peek“-Demo via Steam, könnt ihr euch bereits jetzt einen Eindruck vom Tentakelhorror machen.

Reverse-Horror macht euch zum Jäger

Devolver Digital und die Phobia Game Studios beschreiben Carrion als sogenanntes »Reverse-Horror«-Spiel. Diese Bezeichnung kommt dabei nicht von ungefähr. Carrion spielt in einer geheimen Laboreinrichtung, in der unmenschliche Experimente an Menschen stattfinden. Ihr schlüpft allerdings nicht genretypisch in die Rolle eines Gefangenen, Soldaten oder Journalisten.

Anstatt der Gejagte zu sein, werdet ihr zum Jäger und nehmt die Rolle einer amorphen Kreatur unbekannter Herkunft an, die mit ihren Tentakeln durch die Gänge des Labors schnellt. Das Ziel: Die Einrichtung und das gesamte Personal in Einzelteile zerlegen. Im schicken 2D-Pixel-Gewand verleibt ihr euch Feinde (oder Opfer) ein, entwickelt euch weiter und sorgt so für Angst und Schrecken. Klingt doch nach Abwechslung.

Der neue Trailer zu Carrion

via Gematsu, Bildmaterial: Carrion, Devolver Digital / Phobia Game Studios