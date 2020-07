Heute erscheint void tRrLM(); //Void Terrarium in Europa

NIS America veröffentlicht heute das Roguelike-RPG void tRrLM(); //Void Terrarium in Europa. Dies gilt zumindest für die digitalen Versionen für Nintendo Switch und PlayStation 4. Die physische Limited Edition folgt in einer Woche am 17. Juli. Unseren Test zu void tRrLM(); //Void Terrarium findet ihr hier. Den passenden Launchtrailer gibt es weiter unten.

In den Dungeons des Roguelike-RPGs müsst ihr Ressourcen sammeln, damit ihr überleben könnt. Aber eure Aufgabe ist auch das Wohlergehen von Toriko. Die Welt des Spiels ist nach einem toxischen Pilzbefall unbewohnbar geworden. Ein aussortierte Wartungsroboter factoryAI findet am Rande eines Schrottplatzes das Mädchen Toriko des Todes nahe. Ist sie die letzte Überlebende der Menschheit?

Der Roboter baut zum Schutz und als Rückzugsort für Toriko ein Terrarium. Im Ödland sucht er nach Ressourcen, um Toriko zu helfen und den Schutz zu stärken. Torikos Schicksal wird während des Abenteuers entschieden – aber auch das der Menschheit wird aufgedeckt…

Den Roboter könnt ihr während eures Abenteuers mit Ausrüstung, Fähigkeiten und neuen Teilen optimieren und anpassen. Toriko müsst ihr nicht nur beschützen, sondern auch füttern, pflegen und heilen. Das Terrarium könnt ihr nach euren Wünschen gestalten. Die Kämpfe im Ödland laufen rundenbasiert ab und die Levels sind natürlich genretypisch prozedural generiert.

Erstellt wurde das Roguelike-RPG von den Machern von A Rose in the Twilight und htoL#NiQ: The Firefly Diary. Wie bei diesen beiden Projekten ist Masayuki Furuya der Director und Charakter-Designer.

Der Launchtrailer zu void tRrLM(); //Void Terrarium

via NIS America, Bildermaterial: void tRrLM(); //Void Terrarium, NIS America / Nippon Ichi Software