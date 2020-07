Mary Skelter Finale: Compile Heart veröffentlicht einen neuen Trailer

Compile Heart hat einen neuen, sieben-minütigen Trailer zu Mary Skelter Finale, dem Abschluss seiner Dungeon-RPG-Reihe, veröffentlicht. Der Trailer bietet noch einmal einen umfassenden Überblick über den Titel, der in Japan am 8. Oktober für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen soll.

Nachdem Mary Skelter Finale Ende März angekündigt wurde, berichteten wir zuletzt über die Veröffentlichung des Eröffnungsfilmes sowie über einen Trailer, der das „Zapping System“ und die „Babymares“ in den Fokus rückt.

Altbekannte sowie frische Gesichter

In der Fortsetzung zu Mary Skelter: Nightmares und Mary Skelter 2 findet sich der Protagonist in einem „lebenden Gefängnis“ voller seltsamer Kreaturen, bekannt als „Marchens“, wieder. Aus diesem Gefängnis will er mithilfe der „Blood Maidens“ fliehen, welche über besondere Kräfte verfügen. Das Dungeon-RPG besitzt insgesamt sechs Protagonisten. Jeder Protagonist hat seine eigene Gruppe, zwischen denen ihr während der Abenteuer in den Dungeons in Echtzeit wechseln könnt.

Mary Skelter Finale – die Key-Artworks können sich sehen lassen.

Das Dungeon-RPG soll, nach einer Verschiebung des Veröffentlichungstermins, am 8. Oktober 2020 in Japan für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen. Wer erst jetzt mit der Serie beginnen will, der wird sich über eine mitgelieferte Adventure Story im Visual-Novel-Stil freuen, in der man die Geschichte aus den Vorgängerspielen nachholen kann.

Die bisherigen Serienteile schafften es in den Westen

Ob und wann der Titel auch im Westen erscheint, ist derzeit noch nicht bekannt. Die beiden Vorgänger haben trotz aller Skurrilität aber den Weg nach Übersee absolviert. Mary Skelter: Nightmares erschien für PlayStation Vita im Westen, später sogar auch noch für PCs via GOG und Steam. Mary Skelter 2 erschien später für PlayStation 4 in Japan. Diese Fassung erschien nicht im Westen, doch ausgerechnet Nintendo Switch sprang ein. Dort erschien Mary Skelter 2 später sogar im Bundle mit Mary Skelter: Nightmares.

Der neue Trailer zu Mary Skelter Finale

via Gematsu, Bildmaterial: Mary Skelter Finale, Compile Heart