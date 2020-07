Monster Hunter World Iceborne: Das kommende Update im Detail vorgestellt

Trotz der Andeutung eines neuen Monster-Hunter-Projekts steht für Jäger derzeit Monster Hunter World: Iceborne im Fokus. Hier kam es wegen der Corona-Pandemie jedoch zu einer Verzögerung, womit das kostenlose Update mit Alatreon nicht wie ursprünglich geplant im Mai erscheinen konnte.

In dieser Woche am 9. Juli ist es nun aber endlich so weit. Mit Frosthauer-Barioth gibt es aber schon bald ein weiteres Jagdziel. Mit dem Update auf Version 14.00 gibt es zudem zahlreiche weitere Anpassungen. Im Entwicklertagebuch 6.0 wurde neben einem Überblick über das aktuelle Update zudem eine Roadmap für das Jahr 2020 gezeigt.

Alatreon

Alatreon kann als Besondere Aufgabe angegangen werden, nachdem die Aufklärungsquest nach der Iceborne-Geschichte erledigt ist. Aber Vorsicht, denn Alatreon kann die Elemente nach Belieben wechseln. Auch seine Schwachpunkte ändern sich entsprechend. Neue Ausrüstung winkt als Belohnung.

Frosthauer-Barioth

Ein eiskalter Atem schlägt allen Jägern ab dem 7. August entgegen, wenn Frosthauer-Barioth als Gehärtetes Monster in einer Event-Quest in der Raureif-Weite auftaucht. Auch hier wartet neue Ausrüstung auf kälteresistente Jäger.

Das fünfte kostenlose Update ist derzeit für den Herbst geplant. Dann soll es ein zurückkehrendes Monster, neue Meisterrang-Dekorrüstungen und ein weiteres saisonales Fest geben. Zunächst steht jedoch noch vom 22. Juli bis am 6. August das Sommerdämmerungs-Fest in Astera und das Lebensfreude-Fest in Seliana an.

Die Erweiterung Monster Hunter World: Iceborne ist bereits seit dem 6. September 2019 für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Unseren Test findet ihr hier. Die PC-Version davon erschien am 9. Januar 2020.

Entwicklertagebuch 6.0

via Capcom, Bildmaterial: Monster Hunter World: Iceborne, Capcom