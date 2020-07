Sonntagsfrage: Was gehört in jede gute Sammleredition?

Der physische Markt mag zwar digitale Konkurrenz bekommen haben, aber er hält sich dennoch wacker. Auch erfolgreiche Indie-Spiele erhalten zunehmend noch physische Veröffentlichungen spendiert durch Publisher wie Limited Run Games, welche in dieser Woche gleich über 30 Titel für den Vertrieb auf Datenträgern ankündigten.

Bei größeren Veröffentlichungen gehört es sogar zum guten Ton, neben der klassischen physischen Veröffentlichung noch Sondereditionen für Sammler anzubieten. Dabei liefern diese für die passionierten Fans allerlei zusätzliche Beigaben. Soundtrack, Artbook, DLC-Codes, Steelbook und Figuren treiben den Preis dabei ordentlich in die Höhe. Neben diesen Standard-Beigaben zeigen sich die Publisher manchmal aber auch kreativer und legen beispielsweise eine Kassette bei.

Werbung: Neu im JPGAMES-Amazon-Storefront*, die Kategorie Sammlereditionen!

Heute wollen wir von euch wissen, was für euch in jede gute Spezialedition gehört. Ihr könnt dabei mehrere Optionen wählen. In den Kommentaren könnt ihr auch gerne Vorschläge machen, was ihr gerne mehr in einer Limited Edition sehen möchtet! Welche ist eure liebste Special Edition bisher? Oder was ist die seltsamste Beigabe, die euch bisher ins Haus gekommen ist?



Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 5. Juli

Sonntagsfrage: Auf welche Serienumsetzungen dieser Games freut ihr euch am meisten? The World Ends with You The Animation / 22.55% (23 votes)

The Last of Us / 19.61% (20 votes)

Cyberpunk: Edgerunners / 17.65% (18 votes)

Keines der hier auf gezählten Umsetzungen. / 14.71% (15 votes)

Fallout 10.78% / (11 votes)

The Cuphead Show / 8.82% (9 votes)

Disco Elysium / 2.94% (3 votes)

My Friend Pedro / 2.94% (3 votes) Total votes: 102

Letzten Sonntag ging es sowohl um Videospiele als auch um Serien, genauer gesagt um Serienumsetzungen. In den vergangenen Wochen wurde in diesem Segment so einiges angekündigt. Darunter auch The World Ends with You The Animation, welches mit 23 von 102 die meisten Stimmen für sich gewinnen konnte. Dicht gefolgt von The Last of Us und Cyberpunk: Edgerunners.

Jedoch freuen sich nicht alle User*innen auf solche Serienumsetzungen, da einige generell kein Interesse an solchen Umsetzungen haben. Die Exklusivität der Serien finden einige ebenfalls nicht so schön. Zudem wird auch mal die Umsetzung von The Last of Us hinterfragt, da das Spiel bereits sehr filmisch wirkt. Nichtsdestotrotz freuen sich die meisten auf ihre jeweilige Serie, weil sie das Original mögen oder auf eine bestimmte Interpretation gespannt sind, wie zum Beispiel bei My Friend Pedro.