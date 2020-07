Shadow Warrior 3 zeigt actiongeladene Kämpfe gegen skurrile Gegner

Erst vor Kurzem kündigten Publisher Devolver Digital und Entwickler Flying Wild Hog Shadow Warrior 3 an. Allerdings müssen Fans sich noch ein wenig gedulden, denn wie in der gestrigen Devolver Direct enthüllt wurde, soll das Spiel erst 2021 für PCs erscheinen.

Um die Wartezeit ein wenig angenehmer zu gestalten, veröffentlichten die Verantwortlichen einen passenden Gameplay-Trailer namens Way to Motoko, der schon in der Devolver Direct zu sehen war. In diesem sind zahlreiche actiongeladene Kämpfe gegen die skurrilsten Gegner zu sehen.

Dieses Mal kämpft Lo Wang nicht allein

Im dritten Teil der actiongeladenen Reihe schlüpft ihr erneut in die Rolle des Katana-schwingenden Lo Wang, um gegen die Horden der Finsternis anzutreten. Doch dieses Mal ist Lo Wang nicht allein. Sein ehemaliger Feind Orochi Zilla steht ihm nun zur Seite, um einen uralten Drachen einzufangen, den sie zuvor unfreiwillig aus seinem ewigen Gefängnis befreit hatten.

Bewaffnet mit einer Mischung aus Klingen und Kugeln, muss Lo Wang bislang unerforschte Teile der Welt durchqueren, um die dunkle Bestie aufzuspüren und die Apokalypse noch einmal zurückzudrängen. Alles, was er dazu braucht, ist die Maske eines toten Gottes, ein Drachenei, einen Hauch von Magie und genug Feuerkraft um die eindringenden Shadowlands niederzumähen.

