Fault – Milestone Two Side: Above erscheint für PS4 und Nintendo Switch

Wie Publisher Phoenixx und Entwickler Alice in Dissonance gemeinsam bekannt gaben, wird man die Visual Novels Fault – Milestone Two Side: Above sowie Mhakna Gramura and Fairy Bell für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlichen. Die Ankündigungen gelten bisher nur Japan. Beide Spiele sind allerdings auch schon englischsprachig für PC-Steam erschienen.

Besonders die Veröffentlichung von Fault – Milestone Two Side: Above für die beiden aktuellen Konsolenplattformen macht Sinn, denn Vorgänger Fault – Milestone One wurde ebenfalls schon für PS4 und Switch portiert. Unseren Test der Switch-Version findet ihr hier. Und der kommende Nachfolger Fault – Milestone Two Side: Below ist neben PCs auch schon für Switch und PS4 angekündigt. Zum dritten Spiel der Serie gibt es übrigens auch einen neuen Teaser-Trailer, den ihr unten seht.

Erlebt in Fault – Milestone Two Side: Above die Geschichte von Selphine und ihrer Gruppe, die gemeinsam einen Weg nach Hause suchen. Die Visual Novel bietet heftige Spoiler zum Vorgänger, den ihr bei Bedarf also unbedingt zuerst spielen solltet.

Der neue Teaser-Trailer zu Fault – Milestone Two Side: Below

