Dungeon-RPG Touhou Labyrinth: Gensokyo to Tenkan no Taiju erscheint am 16. Juli in Japan

Im Juni berichteten wir darüber, dass Touhou Labyrinth: Gensokyo to Tenkan no Taiju im Sommer dieses Jahres in Japan erscheinen soll. Nun gaben Entwickler Cubetype und Nise-Eikoku Shinshidan und Publisher Phoenixx ein genaues Datum bekannt. Das Dungeon-RPG soll demnach zum Preis von 5,280 Yen, am 16. Juli in Japan verfügbar werden.

Über 50 spielbare Charakteren vs. über 100 Bosse

Ein gigantischer Baum taucht in Gensokyo auf und es liegt an euch, das Mysterium um den Baum und das verlorene Schwert „Ame no Murakumo“ aufzuklären.

In Touhou Labyrinth wählen SpielerInnen aus einem Pool von über 50 spielbaren Charakteren, um eine 12-köpfige Gruppe zusammenzustellen. Mit dieser streift ihr durch weitläufige Labyrinthe, trotzt gewaltigen Feinden und stellt euch über 100 Bossgegnern. Die Charaktere steigen im Level auf und können ferner durch spezifische Fähigkeiten, Ausrüstung und Itemboni aufgewertet werden.

Touhou Labyrinth: Gensokyo to Tenkan no Taiju erscheint am 16. Juli 2020 für PlayStation 4 und Nintendo Switch in Japan. Leider ist bislang nicht bekannt, ob der Titel auch seinen Weg in den Westen findet.

Ein neuer Trailer zum Dungeon-RPG