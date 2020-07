In Far Cry 6 startet ihr 2021 eine moderne Guerilla-Revolution

Ubisoft machte im Rahmen ihres gestrigen „Ubisoft Forward“-Livestreams offiziell, was in den vergangen Tagen bereits ungewollt durchsickerte. Far Cry 6 soll am 18. Februar 2021 für PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PCs via Epic Games Store und Uplay, und Stadia erscheinen. SpielerInnen, die zur PS4-, bzw. Xbox-One-Version greifen, erhalten zudem die kostenfreie Möglichkeit zum Upgrade auf die jeweilige Next-Gen-Version.

Ein tropisches Paradies, auf dem die Zeit still steht

In Far Cry 6 verschlägt es SpielerInnen auf das tropische Paradies Yara, auf dem die Zeit still steht. Eine moderne Guerilla-Revolution stellt sich dem Diktator der Insel in den Weg, Antón Castillo (verkörpert von Giancarlo Esposito – den meisten bekannt aus Breaking Bad). Dieser hat sich der Aufgabe gemacht, seine Nation zu altem Ruhm zurückzuführen. Ein blutiger Traum, für den er über Leichen geht und den er nun auch seinem Sohn Diego aufbürdet.

In der Rolle des/r Guerilla-Kämpfers/in Dani Rojas (sowohl als weiblicher oder männlicher Charakter spielbar) trotzt ihr diesem Regime. Kämpft euch durch dichte Dschungel und die Straßen der Hauptstadt, Esperanza. Dazu stehen euch wieder serientypisch allerlei Waffen und Vehikel zur Verfügung, während ihr zudem ein Netzwerk von Verbündeten aufbaut, welches euch im Kampf unterstützt. Darunter findet sich nicht zuletzt Chorizo, ein… rebellischer Dackel.

Die verschiedenen Editionen im Überblick

Standard Edition (bei Amazon bestellen*)

enthält das Spiel

Gold Edition

enthält das Spiel

Season-Pass

Ultimate Edition (bei Amazon vorbestellen*)

enthält das Spiel

Season-Pass

das Ultimate-Pack Das Vice-Paket Das Krokodiljäger-Paket Das Dschungel-Expeditions-Paket



Collector’s Edition

enthält das Spiel

Season-Pass

das Ultimate-Pack Das Vice-Paket Das Krokodiljäger-Paket Das Dschungel-Expeditions-Paket

Sammlerstück Eine hochwertige Replik des „Tostador“, dem Flammenwerfers aus dem Spiel (7 Teile zum Zusammenbauen, Länge: 72cm). Das Artwork der einseitigen Bauanleitung, gestaltet von dem berühmten Künstler Tobatron. Eine einzigartige Sammlerbox nach dem Vorbild von Tobatrons bekanntem Kunststil. Ein exklusives Steelbook®, das von dem vielfältigen Ensemble von Far Cry 6 inspiriert wurde.



Der Titelsequenz-Trailer

Der Trailer zur Enthüllung

Meet Antón Castillo: Interview mit Giancarlo Esposito

via Gematsu, Bildmaterial: Far Cry 6, Ubisoft