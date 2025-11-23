Das war … Kalenderwoche 47/2025

Die Nominierten für The Game Awards 2025, das nächste Tales-of-Remaster und ein Blick auf Verkaufszahlen prägten die vergangenen Tage. Wie immer lohnt sich auch der Block mit einigen spannenden Trailern, darunter auch weitere Neuankündigungen. Zum Schluss findet ihr noch je ein Review und Preview. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und es geht nun um die besten Spiele des Jahres. Die Nominierten für The Game Awards 2025 stehen fest und können entsprechend diskutiert werden. So fehlt zum Beispiel The Hundred Line: Last Defense Academy (Switch, PC) von Kazutaka Kodaka.

Bandai Namco hat Tales of Berseria Remastered (PS5, Switch, Xbox Series, PC) enthüllt und setzt damit die Reihe an Neuauflagen fort. Inzwischen hat man eine Liste mit den geplanten Neuerungen herausgegeben.

Nun blicken wir ein wenig auf Verkaufszahlen. Sehr gut sieht es bei Trails in the Sky 1st Chapter (PS5, Switch, Switch 2, PC) aus, die Erwartungen hat man übertroffen. Die Demo hat hier gut geholfen. Bei Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung (Switch 2) sieht es in Japan hingegen nicht ganz so gut aus. Wochensieger ist man aber dennoch.

Damit kommen wir zu den weiteren Videos der Woche. Das neue Action-RPG Varsapura von miHoYo sorgte für ziemlich viel Aufsehen. Seht euch am besten die längere Gameplay-Demo an! Von Nippon Ichi Software kommt mit Shinigami Hime to Ishokan no Kaibutsu (PS5, Switch, Switch 2) ein weiteres Bilderbuch-Abenteuer mit Horror-Elementen. Aus China gab es einen neuen Trailer zu Tides of Annihilation (PS5, Xbox Series, PC), welcher atemlose Action bietet. Inzwischen datiert ist Ys X: Proud Nordics (PS5, Switch 2, PC) für den Westen, auch die PS5-Veröffentlichung ist mit dabei. Gemütlich zeigt sich Japanese Rural Life Adventure, welches den Sprung auf Switch und PCs macht.

Zwei weitere Charakter-Vorstellungen könnt ihr euch aus Code Vein II (PS5, Xbox Series, PC) ansehen, diese zeigen Noah G. MagMell und Josée Anjou. Für die Switch-Konsolen erscheint Outbound (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) ebenfalls, wenn es nächstes Jahr so weit ist. Nach langer Zeit hat es auch Tomb Raider: Definitive Edition noch auf Switch und Switch 2 geschafft, was ein wenig aus dem Nichts kam. Zu Sword of Convallaria (PC, Mobil) startet demnächst eine Kollaboration mit The Witcher 3: Wild Hunt.

Von The Pokémon Company gab es neue Einblicke in den kommenden DLC zu Pokémon-Legenden: Z-A (Switch, Switch 2). Brettspiel-Freunde dürfen zudem einen Blick auf Pokémon Goita werfen. Das nächste große Update von Palworld (PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) steht bereits Mitte Dezember an. Bereits einige Tage früher stellt Genshin Impact (PS4, PS5, Xbox Series, PC, Mobil) mit Luna III neue Inhalte bereit.

Damit kommen wir auch schon zum einzigen Review der Woche von JPGAMES. Dabei sind wir mit dem Arcade-Racer Kirby Air Riders (Switch 2) (zum Testbericht) rumgedüst. Allerdings ist das Spiel kein weiteres Mario Kart, das Spielkonzept erweist sich als recht komplex.

In einer Preview-Session durften wir uns schon mal ein Bild von Dragon Quest VII Reimagined (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) machen. Der hübsche neue Look und Quality-of-Life-Updates verbessern dabei das nach wie vor klassische Gameplay. Wir freuen uns auf den neuen Diorama-Look des Klassikers!