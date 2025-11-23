Bandai Namco stellt lange Liste an Neuerungen für Tales of Berseria Remastered vor

Bandai Namco hat angekündigt, welche umfangreichen Änderungen und Verbesserungen euch mit Tales of Berseria Remastered erwarten. Nintendo Everything hat die umfangreiche Auflistung der japanischen Website zum Spiel ins Englische übersetzt.

Zum Beispiel sind die Inhalte der ursprünglichen DLCs enthalten, die über Menü > Gegenstände > Extra aktiviert werden können. Bandai Namco weist darauf hin, dass „einige Inhalte“ exkludiert sind, geht darauf aber noch nicht näher ein.

Der Grade-Shop ist – wie schon bei Tales of Xillia Remastered – bereits beim ersten Durchgang zugänglich, und gekaufte Objekte lassen sich ein- oder ausschalten, dabei sind aber einige Objekte im ersten Durchgang ausgenommen, da sie die Spielbalance zu sehr beeinflussen würden. Auch diesmal gibt es ein Startbudget.

Die Standardbewegungsgeschwindigkeit wurde um das 1,2‑fache gesteigert, außerdem können nun gefundene Gegenstände direkt per Knopfdruck aufgenommen werden. Weitere Änderungen sind vor allem „Quality of Life“-Anpassungen: Die Anzeige „Neues Ziel“ bei Story-Fortschritt, das „NEU!“-Symbol für neue Inhalte (Objekte, Zauber, Skills, Shop) sowie eine Stern- & Distanzanzeige für Hauptziele (umschaltbar) und das „!“-Symbol bei Nebenereignissen.

„Quality of Life“-Neuerungen

Außerdem gibt es Neuerungen bei der Minimap und Weltkarte, welche jetzt Schätze, Katz-Truhen, Kräuter (gefunden/ungefunden) anzeigen. Neu ist auch ein Autosave nach Kartenwechseln/Zwischensequenzen sowie eine Retry-Option nach Game-Over für normale Kämpfe.

Viele kleine Änderungen betreffen beispielsweise die Sprachausgabe (Japanisch/Englisch wählbar) und die Kampfuntertitel, die jetzt zuschaltbar sind. Die Lautstärke der Effekte, Sprache und Musik sind separat einstellbar, die Kampf-BGM wählbar (bei Deluxe/Upgrade-Version mit BGM-Pack). Ein paar kleinere Bugfixes und Verbesserungen gibt es auch, wie zum Beispiel überarbeitete Soundeffekte, Rechtschreibkorrekturen und bei einigen Szenen auch Anpassungen an die internationale Version.

Tales of Berseria Remastered erscheint am 27. Februar für PlayStation 5, Xbox Series, Switch und PCs. Auch eine physische Veröffentlichung wird es für Nintendo Switch und PlayStation 5 wieder geben, die ihr bei Amazon* bereits vorbestellen könnt.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Tales of Berseria Remastered, Bandai Namco, D.A.G Inc.