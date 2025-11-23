Bandai Namco stellt lange Liste an Neuerungen für Tales of Berseria Remastered vor

Bandai Namco hat angekündigt, welche umfangreichen Änderungen und Verbesserungen euch mit Tales of Berseria Remastered erwarten. Nintendo Everything hat die umfangreiche Auflistung der japanischen Website zum Spiel ins Englische übersetzt.
Zum Beispiel sind die Inhalte der ursprünglichen DLCs enthalten, die über Menü > Gegenstände > Extra aktiviert werden können. Bandai Namco weist darauf hin, dass „einige Inhalte“ exkludiert sind, geht darauf aber noch nicht näher ein.
Der Grade-Shop ist – wie schon bei Tales of Xillia Remastered – bereits beim ersten Durchgang zugänglich, und gekaufte Objekte lassen sich ein- oder ausschalten, dabei sind aber einige Objekte im ersten Durchgang ausgenommen, da sie die Spielbalance zu sehr beeinflussen würden. Auch diesmal gibt es ein Startbudget.
Die Standardbewegungsgeschwindigkeit wurde um das 1,2‑fache gesteigert, außerdem können nun gefundene Gegenstände direkt per Knopfdruck aufgenommen werden. Weitere Änderungen sind vor allem „Quality of Life“-Anpassungen: Die Anzeige „Neues Ziel“ bei Story-Fortschritt, das „NEU!“-Symbol für neue Inhalte (Objekte, Zauber, Skills, Shop) sowie eine Stern- & Distanzanzeige für Hauptziele (umschaltbar) und das „!“-Symbol bei Nebenereignissen.
„Quality of Life“-Neuerungen
Außerdem gibt es Neuerungen bei der Minimap und Weltkarte, welche jetzt Schätze, Katz-Truhen, Kräuter (gefunden/ungefunden) anzeigen. Neu ist auch ein Autosave nach Kartenwechseln/Zwischensequenzen sowie eine Retry-Option nach Game-Over für normale Kämpfe.
Viele kleine Änderungen betreffen beispielsweise die Sprachausgabe (Japanisch/Englisch wählbar) und die Kampfuntertitel, die jetzt zuschaltbar sind. Die Lautstärke der Effekte, Sprache und Musik sind separat einstellbar, die Kampf-BGM wählbar (bei Deluxe/Upgrade-Version mit BGM-Pack). Ein paar kleinere Bugfixes und Verbesserungen gibt es auch, wie zum Beispiel überarbeitete Soundeffekte, Rechtschreibkorrekturen und bei einigen Szenen auch Anpassungen an die internationale Version.
Tales of Berseria Remastered erscheint am 27. Februar für PlayStation 5, Xbox Series, Switch und PCs. Auch eine physische Veröffentlichung wird es für Nintendo Switch und PlayStation 5 wieder geben, die ihr bei Amazon* bereits vorbestellen könnt.
via Nintendo Everything, Bildmaterial: Tales of Berseria Remastered, Bandai Namco, D.A.G Inc.
7 Kommentare
Perfekt auf den Punkt gebracht. Es sind nicht mehr als Verbesserungen von QoL-Features, also für Entwickler kaum mehr als Einstellungen im Spiel, die mit ein paar Mausklicks erledigt sind. Aufwand geht anders.
Ich dachte früher auch, dass Soulslikes nur was für Masochisten sind. Nach Code Vein und Bloodborne hab ich dann gemerkt, wie verführerisch grausam Selbstgeißelung sein kann^^". Elden Ring setzte dem nur noch die Krone auf. Ist defintiiv ein spezielles Genre und ich kann deinen Frust über die Art der Soulslikes gut verstehen. Glücklicherweise überwiegen die guten Qualitäten bei Weitem.
Den Satz fand ich schon seltsam. In den ersten Meldungen wurde suggeriert, dass alle DLCs enthalten sind. Hier scheint wieder das Gegenteil beschrieben zu werden. Wozu noch die Geheimniskrämerei? Sollen sie doch von Anfang an klar kommunizieren, was drin ist und was nicht.
Ich vermute die "exkludierten" DLCs sind unter anderem die Idolmaster Kostüme. Zumindest konnte ich die auf der Seite nicht unter den enthaltenen DLCs erspähen
Jemand auf Steam hat wohl die Liste der DLCs auf der japanischen Seite übersetzt und tatsächlich fehlen von den Kostümen wohl nur die Idolmaster-Kostüme und die DLCs, die Grade Shop - Effekte früher freischalten, was aber hier eh nutzlos wäre.
https://steamcommunity.com/app/2331020/di…60392750724533/
Da mich die Kostüme aber echt interessieren, aber sie nie ins Angebot kommen, lohnt sich die Remaster-Fassung fast schon allein dafür, um sie günstiger zu haben für mich. Einige der QoL-Features nehme ich auch gerne mit (das leicht erhöhte Bewegungstempo z.B., da man in diesem Spiel wirklich sehr viel latscht) und auch einiges aus dem Grade Shop werde ich vermutlich direkt für meinen ersten Playthrough nutzen.
Aber ich geb auch @Kelesis recht, man muss dem Spieler auch nicht wirklich wirklich alles im Spiel vorkauen und dann mit dem Kinderlöffelchen füttern. Gott sei Dank sind viele der Features zumindest optional und ich werde sie wohl abschalten - immerhin war schon das Orginal extrem zugänglich und Dinge wie Sidequests wurden ohnehin bequem immer angezeigt, also war es mir schon zugänglich genug. Auf Dinge wie Questmarker werde ich also dankend verzichten.
Mich schüttelt auch, wenn ich das lese. Die Tales of Reihe ist wohl wirklich, wie @Kelesis oben schon schreibt, eine der benutzerfreundlichsten und zugänglichsten JRPG-Reihen, die es gibt. Wer sich in dem Spiel verläuft oder vom Kampfsystem auf einfachen Schwierigkeitsgraden überfordert ist, der sollte den Controller an den Nagel hängen Glaube, Arise war, was die Kämpfe angeht, schon einer der Ableger, der durchaus fordernder war. Aber generell ist die Reihe schon in allem sehr gnädig, auch was Quest-Design angeht. Oder Geheimnisse.
Aber irgendwas muss man halt präsentieren, damit man in den Trailern etwas präsentieren kann. Und ja, sind halt weitere Angebote, um noch mehr Spieler zu erreichen. Gibt es beim FFVII Remake ja nun auch. Wenn dann wenigstens etwas neuer Content dabei wäre, wäre es nicht ganz so traurig. Aber so hat man halt nur das, was die Entwickler einem hier anbieten. Und das ist wenig.
Werden höchstwahrscheinlich die Idolm@ster Kostüme sein, dessen Lizensen mittlerweile abgelaufen sind. Das war zumindest bei den Remasters zuvor der Fall. Xillia (2) hatte noch ein paar Kostüme von anderen Anime IP's. Solche Dinge werden wohl wegfallen.