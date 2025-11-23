Palworld wird mit dem nächsten Update noch gewalttätiger und teasert erneut Version 1.0

Palworld erhält am 17. Dezember 2025 sein nächstes großes Update, wie Pocketpair heute bekannt gab. Das Update mit dem Titel „Home Sweet Home“ erweitert das nach wie vor beliebte Survival-Abenteuer nicht nur um neue Möglichkeiten für den Basisbau, sondern bringt auch eine neue Kollaboration mit sich.

Der Trailer stellt die Kooperation mit dem Retro-Shooter ULTRAKILL näher vor und zeigt weitere Inhalte des Updates sowie einen ersten Teaser zur lange versprochenen Version 1.0 – sie ist für einen Start im kommenden Jahr geplant, während gleichzeitig die Veröffentlichung von Palworld Mobile näherrückt.

Im Rahmen der ULTRAKILL-Kollaboration landen die Charaktere V1 und V2 auf den Palpagos-Inseln. Spielende können Skins nutzen, um selbst in die Rolle der Maschinen zu schlüpfen. Das Update verspricht besonders rasante Gefechte, wie sie in Palworld bislang nicht zu sehen waren.

Der Basisbau wird gleichzeitig um neue Möglichkeiten zur Individualisierung erweitert. Materialien können eingefärbt werden, sodass sich die eigene Basis farblich anpassen lässt. Weitere kreative Elemente sollen dafür sorgen, dass Siedlungen persönlicher und detailreicher gestaltet werden können.

Am Ende des Trailers bestätigt Pocketpair zudem erneut, dass Palworld 2026 die Early-Access-Phase verlässt. Viel konkreter wird man nicht. Version 1.0 soll auf Grundlage des bisherigen Spielerfeedbacks ein deutlich verfeinertes Erlebnis bieten. Das Team bedankt sich für die Unterstützung.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Palworld, Pocketpair