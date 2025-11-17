Schlechter als das Wii-U-Debüt: So verkaufte sich das neue „Hyrule Warriors“ in Japan

Die aktuellen Geschäftszahlen von Nintendo verraten uns noch nichts zu den Verkaufszahlen zu Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung. Der neue Zelda-Musou-Ableger ist erst kürzlich erschienen und der Geschäftbericht deckt nur den Zeitraum bis zum 30. September ab.

Die Famitsu-Charts der letzten Woche sind da ergiebiger. In der japanischen Verkaufswoche vom 3. November bis zum 9. November 2025 setzt sich das neue „Hyrule Warriors“ mit 73.183 verkauften Einheiten im Handel an die Spitze. Dazu kommen noch die digitalen Verkaufszahlen, die in den Famitsu-Charts keine Rolle spielen.

Dahinter passiert nicht viel, schauen wir also genauer auf die Zelda-Zahlen. Game Data Library weiß, dass „Chronik der Versiegelung“ in Japan den schwächsten Launch der Serie hinlegte. Angesichts der gerade erst veröffentlichten Switch 2, die als exklusive Plattform dient, vielleicht keine Überraschung.

Allerdings steht der Launch auch schlechter da als das Wii-U-Debüt der Reihe. Und die Wii U, na ja, … die Switch 2 hat sich schon nach ein paar Wochen fast so oft verkauft wie der Konsolenflop von Nintendo. Und Game Data Library berichtet, es sind schon jetzt mehr Switch 2 auf dem Markt, als einst Wii-U-Konsolen, als Hyrule Warriors erschien.

Im Vergleich mit anderen Musou-Games steht „Chronik der Versiegelung“ aber noch ganz gut da. Fire Emblem Warriors: Three Hopes verkaufte sich gut 97.000 Mal in der Launchwoche, Dynasty Warriors: Origins zuletzt gut 63.000 Mal. Touken Ranbu Warriors launchte mit 113.000 Einheiten.

Die aktuelle Top 10:

[SW2] Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung (11/06/25) – 73.183 (New) [NSW] Pokémon-Legenden: Z-A (TPC, 10/16/25) – 54.904 (1.205.487) [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 54.413 (2.071.827) [NSW] Dragon Quest I & II HD-2D (Square Enix, 10/30/25) – 32.682 (264.932) [SW2] Pokémon-Legenden: Z-A (TPC, 10/16/25) – 29.662 (750.484) [SW2] Dragon Quest I & II HD-2D (Square Enix, 10/30/25) – 13.011 (97.467) [PS5] Dragon Quest I & II HD-2D (Square Enix, 10/30/25) – 10.261 (107.073) [SW2] Donkey Kong Bananza (Nintendo, 07/17/25) – 8.378 (371.140) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (03/20/20) – 5.422 (8.248.840) [SW2] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 07/24/25) – 5.356 (75.139)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 90.410 (2.642.256) Switch OLED – 13.270 (9.291.650) Switch Lite – 7.675 (6.717.249) PlayStation 5 – 4.254 (5.845.837) Switch – 2.932 (20.166.192) PS5 Pro – 2.660 (266.752) PS5 Digital – 777 (1.024.306) Xbox X Digital – 246 (23.609) Xbox Series X – 183 (323.299) Xbox Series S – 58 (340.029) PlayStation 4 – 16 (7.930.046)

