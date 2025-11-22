„Genshin“-Macher überraschen erneut: Neues Action-RPG wird realistisch und düster

Hoyoverse, die Entwickler von Genshin Impact, Honkai Star Rail und Zenless Zone Zero, haben nach einigen Gerüchten zu ihrem neuen „Unreal Engine 5“-Projekt in den letzten Wochen ihr neuestes Projekt Varsapura offiziell angekündigt.
Wie erwartet wird es einen realistischeren, künstlerischen und visuell aufwändigen Stil haben. Der typische Anime-Stil des Studios ist nicht mehr zu sehen, stattdessen gibt es erste Videosequenzen zum düsteren, realistischen Action-Adventure. Dank der Unreal Engine kann das neue Hoyoverse-Projekt mit detaillierten Lichteffekten, Wettersimulation und realistischen Reflexionen glänzen.
Hoyoverse ohne Anime und Gacha?
Varsapura wird ein Open-World-Action-Rollenspiel, das voraussichtlich ohne die Hoyoverse-üblichen Gacha-Elemente auskommen wird. Der Name Varsapura stammt übrigens aus dem Sanskrit: „Varsa“ bedeutet „Regen“ und „Pura“ bedeutet „Stadt“, „Stadt des Regens“.
Viele Informationen sind noch nicht verfügbar, auch Hoyoverse hält sich bis auf mehrere Videos und Bilder bisher zurück. Bekannt ist, dass das Spiel den PC als Hauptplattform nutzen wird. Ob darüber hinaus auch die aktuellen Konsolen von Sony, Microsoft und Nintendo unterstützt werden, ist unklar. Da im Trailer angeblich eine RTX 4090 verwendet wird, ist es jedoch relativ wahrscheinlich, dass Varsapura für die Next-Gen-Konsolen erscheinen wird, die im Jahr 2027 erwartet werden.
Mindrot bedroht eine Welt, die stark an Singapur erinnert
Die Spielwelt ist von einer mysteriösen Substanz namens „Mindrot“ bedroht, welche die Realität verzerrt und Monster hervorbringt. Spielende werden Mitglied von SEAL (Shadow Emergency Alliance) – einer Organisation, die gegen diese übernatürlichen Bedrohungen kämpft. Die Stadt erinnert dabei sehr an Singapur. Straßennamen und Wahrzeichen sind im Trailer auffällig an die Stadt angelehnt, in der Hoyoverse und Cognosphere ihren Hauptsitz haben.
Das Kampfsystem aus dem Trailer zeigt schnelle Hack-and-Slash-Action mit einem Drei-Charakter-Wechselsystem, ähnlich wie bei vielen anderen Hoyoverse-Titeln. Außerdem zeigt der Trailer Schleich- und Stealth-Elemente, bei denen Spielende die Feinde von hinten ausschalten können.
Ein interessantes Feature ist die angebliche Anpassung der Protagonisten-Erscheinung: Das Aussehen der Hauptfigur entsprechend den Vorlieben der Spielenden – der Ursprung dieses „parapsychologischen Effekts“ bleibt mysteriös. Dies könnte auf ein umfangreiches Charaktererstellungssystem hindeuten.
Das neue Hoyoverse
Hoyoverse musste sich zuletzt den Herausforderungen von sich gegenseitig kannibalisierenden Projekten stellen. Nicht nur Fans fanden, die bisherigen Spiele sind sich zu ähnlich. Hoyoverse reagierte: Mit Petit Planet gibt es ein Cozy-Game im „Animal Crossing“-Style und Nexus Anima wird ein putziger Creature Collector. Mit Varsapura geht es also jetzt noch einmal ganz andere Wege.
Der Trailer:
via PR, Pocket Tactics, GosuGamers, GameRant, Gematsu, Reddit, Bildmaterial: Varsapura, Hoyoverse
2 Kommentare
Ich hab mir das Video komplett angeschaut und war erstmal sehr erstaunt über das Setting. Ich musste in den ersten Minuten irgendwie an einen Mix aus Ghostwire Tokyo und Resident Evil denken und spätestens als man die Geisterwelt betritt und man die Kämpfe sieht, merkt man, dass es ein Hoyoverse Spiel ist.
Der Mix aus realistischer Grafik und den Anime Gesichtern ist noch etwas gewöhnungsbedürftig. Das Gegnerdesign finde ich z.Z. besonders im Vergleich zu den anderen Spielen von Hoyo noch ziemlich eintönig. Außerdem merkt man, dass sich das Spiel noch in einer frühen Phase befindet und soweit ich verstanden habe, suchen die Entwickler ja auch noch Personal mit Erfahrung mit der UE5. Die kämpfe haben v.a. im Vergleich zu ZZZ noch keinen "wumms" und bis auf die Dame mit den rosa Haaren im zweiten Kampfgebiet in der Stadt haben die Charaktere auch noch kein typisches Hoyoverse Design. Aber die Idee die Gegner mit Aktenordner und Papier zu erschlagen ist schon witzig.
Das man bisher auch nur mit Mädels spielen kann ist aber auch typisch Hoyoverse.
Das Setting gefällt mir jedenfalls schonmal gut, an die Gesichter, wenn die nix ändern, muss man sich gewöhnen. Wenn die Story gut ist und das Gameplay noch verfeinert wird, könnte das Spiel gar nicht schlecht werden. Und wenn es tatsächlich ohne Gacha auskommt, hoffe ich dass es nicht nur weibliche spielbare Charaktere geben wird, da es ja ohne Gacha nicht alle 6 Wochen ein neuer Charakter ins Game kommt und man bei linearen Spielen ja auf ne Charakterwahl beschränkt ist.
Ich werde das Spiel auf jeden Fall weiter beobachten.
Bin erstmal schon angetan von dem ganzen.
Keine Ahnung warum man meint der Anime look wäre weg aber man braucht sich doch nur die Charaktere anzugucken.
Irgendwie aber funktionierts in meinem Kopf mit den Charakteren und den "realistischen" Setting.
Ansonsten bin ich gespannt was Mihoyo aus der Unreal Engine rausholt. Was man aus Unity gemacht hat reicht ja schon fast an Magie. Bis heute kann ich nicht erkennen das die Spiele auf der Unity Engine laufen.
Unreal Engine hat ja bekanntermaßen mit Performance Probleme zu kämpfen aber vielleicht kann es Mihoyo ja mal vormachen wie es geht damit andere Entwickler nicht mehr an der Optimierung faulenzen.