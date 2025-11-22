„Genshin“-Macher überraschen erneut: Neues Action-RPG wird realistisch und düster

Hoyoverse, die Entwickler von Genshin Impact, Honkai Star Rail und Zenless Zone Zero, haben nach einigen Gerüchten zu ihrem neuen „Unreal Engine 5“-Projekt in den letzten Wochen ihr neuestes Projekt Varsapura offiziell angekündigt.

Wie erwartet wird es einen realistischeren, künstlerischen und visuell aufwändigen Stil haben. Der typische Anime-Stil des Studios ist nicht mehr zu sehen, stattdessen gibt es erste Videosequenzen zum düsteren, realistischen Action-Adventure.​ Dank der Unreal Engine kann das neue Hoyoverse-Projekt mit detaillierten Lichteffekten, Wettersimulation und realistischen Reflexionen glänzen.​​

Hoyoverse ohne Anime und Gacha?

Varsapura wird ein Open-World-Action-Rollenspiel, das voraussichtlich ohne die Hoyoverse-üblichen Gacha-Elemente auskommen wird. Der Name Varsapura stammt übrigens aus dem Sanskrit: „Varsa“ bedeutet „Regen“ und „Pura“ bedeutet „Stadt“, „Stadt des Regens“.​​

Viele Informationen sind noch nicht verfügbar, auch Hoyoverse hält sich bis auf mehrere Videos und Bilder bisher zurück. Bekannt ist, dass das Spiel den PC als Hauptplattform nutzen wird. Ob darüber hinaus auch die aktuellen Konsolen von Sony, Microsoft und Nintendo unterstützt werden, ist unklar. Da im Trailer angeblich eine RTX 4090 verwendet wird, ist es jedoch relativ wahrscheinlich, dass Varsapura für die Next-Gen-Konsolen erscheinen wird, die im Jahr 2027 erwartet werden.

Mindrot bedroht eine Welt, die stark an Singapur erinnert

Die Spielwelt ist von einer mysteriösen Substanz namens „Mindrot“ bedroht, welche die Realität verzerrt und Monster hervorbringt. Spielende werden Mitglied von SEAL (Shadow Emergency Alliance) – einer Organisation, die gegen diese übernatürlichen Bedrohungen kämpft. Die Stadt erinnert dabei sehr an Singapur. Straßennamen und Wahrzeichen sind im Trailer auffällig an die Stadt angelehnt, in der Hoyoverse und Cognosphere ihren Hauptsitz haben.

Das Kampfsystem aus dem Trailer zeigt schnelle Hack-and-Slash-Action mit einem Drei-Charakter-Wechselsystem, ähnlich wie bei vielen anderen Hoyoverse-Titeln. Außerdem zeigt der Trailer Schleich- und Stealth-Elemente, bei denen Spielende die Feinde von hinten ausschalten können.​

Ein interessantes Feature ist die angebliche Anpassung der Protagonisten-Erscheinung: Das Aussehen der Hauptfigur entsprechend den Vorlieben der Spielenden – der Ursprung dieses „parapsychologischen Effekts“ bleibt mysteriös. Dies könnte auf ein umfangreiches Charaktererstellungssystem hindeuten.​​

Das neue Hoyoverse

Hoyoverse musste sich zuletzt den Herausforderungen von sich gegenseitig kannibalisierenden Projekten stellen. Nicht nur Fans fanden, die bisherigen Spiele sind sich zu ähnlich. Hoyoverse reagierte: Mit Petit Planet gibt es ein Cozy-Game im „Animal Crossing“-Style und Nexus Anima wird ein putziger Creature Collector. Mit Varsapura geht es also jetzt noch einmal ganz andere Wege.

Der Trailer:

