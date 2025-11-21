Beim Hexer wildern: The Witcher 3 stellt unerwartete Kollaboration mit neuem Trailer vor

„Fire Emblem meets Final Fantasy Tactics“, mit diesem markigen Vergleich wurde Sword of Convallaria einst angekündigt. Interessant außerdem: Das Spiel ist kostenlos spielbar. Und Yasumi Matsuno, Schöpfer von Final Fantasy Tactics, hat es höchstpersönlich abgenickt.

Inzwischen ist das Taktik-RPG schon über ein Jahr erhältlich und die Headlines von damals verblasst. Wird also Zeit, neue Headlines zu generieren! Es liegt in der Natur der Dinge, dass sich Free-to-Play-Spiele in Kollaborationen versuchen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und neue Zielgruppen zu ergründen. Wieso nicht mal beim Hexer wildern?

Entwickler XD Games hat eine Kooperation zwischen Sword of Convallaria und The Witcher 3: Wild Hunt angekündigt. Ein animierter Trailer zeigt, wie Geralt und Yennefer durch ein Portal in die pixelige Welt des Taktik-RPG gelangen.

Event beginnt in einer Woche

Das Hexer-Event beginnt am 28. November und läuft bis zum 22. Januar 2026. In diesem Zeitraum können Fans und Neulinge Geralt, Yennefer, Triss und Ciri als spielbare Figuren freischalten. Zudem werden in mehreren begleitenden Events Ausrüstung und Kostüme aus dem Universum von The Witcher 3 erhältlich sein, darunter Zireael, Obsidian Star, Flames of the Fearless und die Witcher-Schwerter.

Sword of Convallaria ist bereits für Steam, iOS und Android verfügbar. Sword of Convallaria ist Free-to-play und es bietet Gacha-Mechaniken zur Monetarisierung. Steam-User bewerten aber, dass diese nur zu Beginn des Taktik-RPGs eine Rolle spielen.

Der neue Trailer:

Special-Livestream:

Bildmaterial: Sword of Convallaria, XD