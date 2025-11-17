The Game Awards 2025: Das sind die Nominierten für den „Game of the Year“-Award

Geoff Keighley hat die mit Spannung erwarteten Nominierungen für den „Game of the Year“-Award seiner The Game Awards verkündet. Der Ring ist damit eröffnet. Wir lassen das mal so stehen. Nominiert sind:
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Donkey Kong Bananza
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
- Kingdom Come: Deliverance II
Überraschungen gibt es eigentlich nicht. Diese Spiele standen sowohl auf den Wunschlisten vieler Fans und sind gleichermaßen auch die am besten bewerteten Spiele des Jahres. Der ein oder andere hatte sich noch Dispatch gewünscht, doch das ist wohl einfach zu spät erschienen.
Mit insgesamt 12 Nominierungen über alle Kategorien hinweg ist Clair Obscur: Expedition 33 das am häufigsten nominierte Spiel – mit Abstand. Es folgen Death Stranding 2 und Ghost of Yōtei, welches es nicht in die „GOTY“-Kategorie schaffte, mit jeweils acht Nominierungen. Erfolgreichster Publisher ist Sony Interactive Entertainment mit 19 Nominierungen.
Als „Bestes RPG“ sind Avowed, Clair Obscur, Kingdom Come: Deliverance II, The Outer Worlds 2 und Monster Hunter Wilds nominiert. Alle weiteren Nominierungen der verschiedenen Kategorien könnt ihr jetzt diversen Kanälen und natürlich der offiziellen Website entnehmen. Außerdem seht ihr unten den Livestream zur Bekanntgabe. Die Verleihung findet am 11. Dezember statt.
Der Livestream:
Echt schwierig dieses Jahr. Wenn es kein 1 zu 1 Remake wäre dann wäre mein Goty auf jeden Fall das Trails in the Sky Remake. Keines der Spiele da oben kommt an das World Building und an die Charaktere dran. Aber da dies nicht fair wäre ist es für mich sehr knapp zwischen Claire Obsure, Kingdom Come und Death Stranding 2. Nach längeren Überlegen würde ich mich zum jetzigen Stand aber für Kingdom Come Drliverance 2 Entscheiden. Death Stranding 2 fällt bei mir raus weil es zu ähnlich zum 1. Teil ist und rpg halt mein Lieblings genre ist. Bei Claire Obscure hatte ich echt lange überlegt aber für mich zieht dann halt doch der um einiges schwächere 3. Akt (vor allem da ab dort für mich einige Charakter sehr unsympathisch werden) und das sehr unbefriedigende Ende das Spiel dann doch zu sehr herunter.
Kingdom Come dagegen liefert eine Open World und Rpg Erfahrung die im diesen Jahr nicht zu überbieten ist. Die Welt lebt, sie ist interaktiv, sowohl die Gesprächsentscheidungen als auch die rpg Systeme haben Einfluss auf die Welt und Story. Hinzu kommt das man auch noch eine verdammt gut (oft witzige) Story und Charaktere bekommt. Meiner Meinung nach was rpg und auch allgmein angeht das beste Spiel des JAhres, da es einfach jeden Aspekt extrem gut macht.
Aber am Ende mache ich mir nicht so große Hoffnung. Claire Obscure wird das 100%ig machen, weil es einfach alles richtig macht was bei Kritiken beliebt ist und das Spiel hat es auch verdient (wie gesagt für mich ist das Spiel ganz kanpp auf platz 2). Ich hoffe nur dass das Spiel nicht alle 12 Awards gewinnt sondern auch den anderen Großartigen Spielen dieses Jahr ein paar Awards lässt (vor allem da ich denke das es viele Spiele gibt die verschieden Bereich auch um einiges besser sind).
Das ist leider das Schicksal der "Nischen-Games". Ich hab auch einige Titel in meiner Top 5, die mit keinem Wort erwähnt werden. Aber das ändert ja nichts daran, dass es trotzdem fantastische Spiele sind
Hast ja Recht. Und deshalb ist die einzige Game Award - Show, die wie jedes Jahr wirklich zählt, die von @Kelesis ist, gelle?
Freue mich schon auf die Listen von allen!
Wenig überraschende aber zumindest teilweise durchaus hochverdiente Nominierungen. Gab schon Jahre mit für mich weniger plasusiblen Listen bei den Game-Awards, doch es ist und bleibt eben eine Mainstream-Show.
Werde ein paar Tage vorher diesbezüglich eventuell noch mal eine Tavernenankündigung machen, aber rechnet mal grob in der ersten Dezemberwoche mit dem Thread! Da ich den traditionell mit meinem eigenen "Jahrespodium" (und ein bisschen was drumherum) beginne, möchte ich zuvor noch ein Spiel beendet haben, welches nach derzeitigem Stand beste Chancen hat, auf selbigem zu landen. Möchte jedoch im eigenen Interesse jetzt keinen direkten Spoiler absondern.
Aus der Liste würde ich auch claire obscure wählen. Zu diesem Spiel ist eh schon alles gesagt worden und ich kann mich jedem positiven Punkt nur anschließen......natürlich gibt es noch viele andere games die top sind.....