The Game Awards 2025: Das sind die Nominierten für den „Game of the Year“-Award

Geoff Keighley hat die mit Spannung erwarteten Nominierungen für den „Game of the Year“-Award seiner The Game Awards verkündet. Der Ring ist damit eröffnet. Wir lassen das mal so stehen. Nominiert sind:

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Donkey Kong Bananza

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Kingdom Come: Deliverance II

Überraschungen gibt es eigentlich nicht. Diese Spiele standen sowohl auf den Wunschlisten vieler Fans und sind gleichermaßen auch die am besten bewerteten Spiele des Jahres. Der ein oder andere hatte sich noch Dispatch gewünscht, doch das ist wohl einfach zu spät erschienen.

Mit insgesamt 12 Nominierungen über alle Kategorien hinweg ist Clair Obscur: Expedition 33 das am häufigsten nominierte Spiel – mit Abstand. Es folgen Death Stranding 2 und Ghost of Yōtei, welches es nicht in die „GOTY“-Kategorie schaffte, mit jeweils acht Nominierungen. Erfolgreichster Publisher ist Sony Interactive Entertainment mit 19 Nominierungen.

Als „Bestes RPG“ sind Avowed, Clair Obscur, Kingdom Come: Deliverance II, The Outer Worlds 2 und Monster Hunter Wilds nominiert. Alle weiteren Nominierungen der verschiedenen Kategorien könnt ihr jetzt diversen Kanälen und natürlich der offiziellen Website entnehmen. Außerdem seht ihr unten den Livestream zur Bekanntgabe. Die Verleihung findet am 11. Dezember statt.

Bildmaterial: The Game Awards 2023