Pokémon-Legenden: Z-A enthüllt brandneue Mega-Entwicklung aus dem DLC

Mit Mega-Dimension steckt die erste kostenpflichtige Erweiterung zu Pokémon-Legenden: Z-A bereits in den Startlöchern. Am 10. Dezember 2025 winken damit allerhand neue Mega-Entwicklungen, von denen The Pokémon Company nun eine neue vorgestellt hat.

Demnach dürft ihr euch über eine Mega-Entwicklung des mysteriösen Taschenmonsters Zeraora freuen. Das sogenannte Blitzsturm-Pokémon speichert elektrische Energie in seinem Körper und konzentriert sie an diversen Fortsätzen seines Körpers. Einen ersten Eindruck liefert das jüngst veröffentlichte Vorstellungsvideo.

„Zeraora ist bereits sehr mächtig, aber hat üblicherweise einen inneren Begrenzer, durch den die elektrische Energie in seinem Körper gezügelt wird. Es wird davon ausgegangen, dass die Mega-Entwicklung diesen Begrenzer beseitigt“, so die offizielle Beschreibung.

Im Einklang mit dem Trainer

„Mega-Zeraora entscheidet selbst, wann es seine Energie freigibt und seine ganze Stärke entfesselt. Trainer, die sich mit Mega-Zeraora zusammenschließen möchten, müssen sich entweder auf seine Entscheidungen verlassen oder so mit ihm in Einklang stehen, dass sie sich seinem Timing anpassen können.“

Zum anstehenden DLC schreibt The Pokémon Company: „Auf den ersten Blick mag das Dimensions-Illumina wie das echte Illumina City wirken, doch es ist ein völlig anderer Ort. Dort leben Pokémon, die man in Illumina City nicht findet, und sie verfügen außerdem über Dimensionslevel, durch die ihr Level das übliche Limit von Lv. 100 übersteigen kann.“

Falls ihr das Hauptspiel übrigens noch nicht beendet habt, ist das euer Zeichen. Die Hauptgeschichte von „Z-A“ muss nämlich abgeschlossen sein, um die neue Handlung spielen zu können. Der DLC ist ab sofort vorbestellbar und kostet 29,99 Euro. Pokémon-Legenden: Z-A bekommt ihr schon ab derzeit reduzierten 39,99 Euro* bei Amazon.

Mega-Zeraora im Vorstellungsvideo

Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak