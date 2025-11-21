Raus aufs Land: Slow-Life-Sim Japanese Rural Life Adventure erscheint für Switch und PCs

Bereit für ein neues Landleben – diesmal mitten im japanischen Hinterland? Die Gelegenheit dazu rückt näher. Japanese Rural Life Adventure, bisher exklusiv bei Apple Arcade, erscheint nun auch für Nintendo Switch und PC via Steam. G-MODE hat die neuen Versionen offiziell bestätigt. Ein genaues Erscheinungsdatum gibt es allerdings noch nicht.

Die Portierung soll gleich mehrere Sprachen unterstützen, darunter Englisch und Japanisch – Deutsch aktuell noch nicht. Weitere Sprachoptionen sind aber bereits geplant. Die ursprüngliche Version erschien am 15. September 2023 für Apple Arcade.

Ein entspanntes Landleben im Pixel-Look

Japanese Rural Life Adventure bezeichnet sich selbst als „relaxing slow-life simulation“ – und genau das spürt man auch. Das Spiel, welches natürlich auch an Genre-Vertreter wie Stardew Valley erinnert, versetzt euch in eine liebevoll gestaltete Pixel-Art-Welt, irgendwo auf dem japanischen Land.

Von dort an beginnt der Alltag: Unkraut entfernen, Böden putzen, die traditionellen Shoji-Papierwände reparieren. Nach und nach lernt ihr, wie sich das Leben im Dorf anfühlt – und wie viel Arbeit in einem selbstversorgenden Alltag steckt.

Das alles in einem japanischen-Setting: Ihr könnt im Frühling Kirschblüten betrachten, im Sommer am Dorffest teilnehmen, im Herbst geröstete Süßkartoffeln essen und im Winter das Läuten der Tempelglocke hören, bevor es zum ersten Schreinbesuch des neuen Jahres geht.

Ein Dorf wiederbeleben – ein Schritt nach dem anderen

Euer Einsatz bleibt im Dorf nicht unbemerkt. Je nach Jahreszeit, Tageszeit und Ort können Events passieren. Vielleicht bittet euch jemand, ein altes Wasserrad zu reparieren, oder ihr helft dabei, einen geschlossenen Süßwarenladen wiederzueröffnen.

Mit jeder erledigten Aufgabe stärkt ihr eure Beziehungen, erhaltet nützliche Items oder schaltet neue Gebiete frei. Außerdem könnt ihr fischen, Käfer fangen, Materialien sammeln und euer Haus Stück für Stück renovieren. Die Entwickler sprechen von über 100 Stunden Spielzeit, gefüllt mit Missionen, Tätigkeiten und kleinen Geschichten rund um das Dorfleben.

Habt ihr Lust auf ein ruhiges Leben im japanischen Hinterland – oder hattet ihr in letzter Zeit genug von solchen Genre-Vertretern? Hier könnt ihr euch einen Einblick von dem Spiel machen:

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Japanese Rural Life Adventure, G-MODE, Game Start