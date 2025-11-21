Das neue „Bayonetta-like“ aus China will mit diesem Trailer eigene Akzente setzen

China ist auf dem Vormarsch. Black Myth: Wukong war die Blaupause, es rückten Spiele wie Phantom Blade Zero, Lost Soul Aside oder Wuchang: Fallen Feathers nach. Weitere sind angekündigt, zu diesen Spielen zählt auch Tides of Annihilation, das bei der Xbox Partner Preview einen actionreichen, neuen Trailer präsentieren durfte.
Das kommende Fantasy-Action-Abenteuer wird nicht erst seit seinem „State of Play“-Auftritt im Februar gerne mit Bayonetta verglichen. GameRant traut sich diesmal sogar, es als „Bayonetta-like“ zu bezeichnen. Auch Devil May Cry wird gerne mal herangezogen – die Entwickler mögen diesen Vergleich eher. Aber vielleicht kann Tides of Annihilation ja auch für sich stehen?
„Der Trailer zeigt einen kompletten Bosskampf von Anfang bis Ende, in dem die Protagonistin Gwendolyn gegen ein riesiges, geflügeltes Wesen kämpft. Dabei setzt sie Fähigkeiten ein, die es ihr ermöglichen, zwischen verschiedenen Realitäten zu wechseln und sich so einen Vorteil im Kampf zu verschaffen. Es ist eine faszinierende Szene mit filmreifen Momenten, die dem rasanten Kampf noch mehr Flair verleihen“, findet man im Xbox Blog.
Basiert auf der Artus-Sage
Die Geschichte von Tides of Annihilation dreht sich um die junge Gwendolyn, die als einzige einen Angriff auf London überlebt und eine mysteriöse Kraft entdeckt, mit der sie die legendären Ritter der Tafelrunde beschwören kann. Getrieben von Rache und dem Wunsch, ihre Schwester zu retten, begibt sie sich auf eine Reise, um die Halbgötter der fremden Welt zu besiegen. Das Spiel verbindet eine düstere Neuinterpretation der Artus-Sage mit modernen Elementen und stellt die Spieler vor die Wahl, über das Schicksal zweier Welten zu entscheiden.
Tides of Annihilition wird vom chinesischen und Tencent-finanzierten Studios Eclipse Glow Games entwickelt und soll für PS5, PCs und Xbox Series erscheinen. Bei der Partner Preview wurde es als „Xbox Play Anywhere“-Titel vorgestellt.
Der neue Trailer:
Bildmaterial: Tides of Annihilation, Eclipse Glow Games
5 Kommentare
Sorry aber das sieht aus wie eine heillose Katastrophe. Die Genre sollte mich ansprechen, aber in diesem Gameplay Schnipsel sucht man vergebens nach Kohärenz. Keine klar erkennbaren Movesets, keine erkennbaren Spielstrukturen, kein Spielplan, gar nichts. Man feuert hier irgend eine vorgefertigte Inszenierung ab und klappert sich mit Skripts seinen Weg durch den Bosskampf. Wüsste nicht wie das wem ansprechen soll, der auf Gameplay heiß ist.
Vergleiche man das mal mit Zoopunk, der davor im Show sich zeigen durfte. Das gefiel mir auch nur moderat, aber da erkennt man auch ganz klar, was das Spiel am Ende werden soll und wie es gespielt werden muss. Und da ist es auch mehr als nur deutlich, was nun geskriptet ist und was nicht. Tides of Annihilation hingegen sieht nur nach Chaos aus.
Irgendwie sah es ja cool und beeindruckend aus ... Aber ich hatte auch nach ungefähr drei Sekunden, nachdem der Kampf begonnen hatte, überhaupt keine Ahnung mehr, was hier abgeht. Aber nicht verrückt cool, sondern einfach verrückt unübersichtlich. Mehrmals ändern sich die Ebenen, alle fünf Sekunden ein Formwechsel und spätestens dann weiß ich nicht mehr, wo oben und unten ist. Aber mal abwarten ...
Optisch sehr interessant.
Beim Gameplay heißt es halt noch abwarten.... aber immer nur her damit
Also ich fand gerade das interessant, und ja chaotisch verbinde ich auch mit einem Bayonetta Like 😁
Wenn ich bedenke wie sehr ich Bayonetta zu lieben gelernt habe, spricht es wohl Bände, wenn ich das hier nicht im entferntesten damit in Verbindung bringen könnte und kaum abgeneigter an dem hier sein könnte, besonders nach dem furchtbaren Trailer beim Xbox Showcase 😅
Bin daher nach der Überschrift nun echt enttäuscht, dass es nun doch kein neues interessantes Spiel im Bayonetta Stil ist, sondern nur Tides of Annihilation xD Zumal die Zukunft von Bayonetta ja auch irgendwie ungewiss ist beim aktuellen Platinum Games, was gefühlt nur noch zum Bruchteil aus dem Platinum Games besteht, was die Bayonetta Spiele entwickelt hat. Aber naja, mal abwarten, wann und obs da nochmal was neues zu geben wird und obs dann auch was taugen wird^^