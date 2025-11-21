Das neue „Bayonetta-like“ aus China will mit diesem Trailer eigene Akzente setzen

China ist auf dem Vormarsch. Black Myth: Wukong war die Blaupause, es rückten Spiele wie Phantom Blade Zero, Lost Soul Aside oder Wuchang: Fallen Feathers nach. Weitere sind angekündigt, zu diesen Spielen zählt auch Tides of Annihilation, das bei der Xbox Partner Preview einen actionreichen, neuen Trailer präsentieren durfte.

Das kommende Fantasy-Action-Abenteuer wird nicht erst seit seinem „State of Play“-Auftritt im Februar gerne mit Bayonetta verglichen. GameRant traut sich diesmal sogar, es als „Bayonetta-like“ zu bezeichnen. Auch Devil May Cry wird gerne mal herangezogen – die Entwickler mögen diesen Vergleich eher. Aber vielleicht kann Tides of Annihilation ja auch für sich stehen?

„Der Trailer zeigt einen kompletten Bosskampf von Anfang bis Ende, in dem die Protagonistin Gwendolyn gegen ein riesiges, geflügeltes Wesen kämpft. Dabei setzt sie Fähigkeiten ein, die es ihr ermöglichen, zwischen verschiedenen Realitäten zu wechseln und sich so einen Vorteil im Kampf zu verschaffen. Es ist eine faszinierende Szene mit filmreifen Momenten, die dem rasanten Kampf noch mehr Flair verleihen“, findet man im Xbox Blog.

Basiert auf der Artus-Sage

Die Geschichte von Tides of Annihilation dreht sich um die junge Gwendolyn, die als einzige einen Angriff auf London überlebt und eine mysteriöse Kraft entdeckt, mit der sie die legendären Ritter der Tafelrunde beschwören kann. Getrieben von Rache und dem Wunsch, ihre Schwester zu retten, begibt sie sich auf eine Reise, um die Halbgötter der fremden Welt zu besiegen. Das Spiel verbindet eine düstere Neuinterpretation der Artus-Sage mit modernen Elementen und stellt die Spieler vor die Wahl, über das Schicksal zweier Welten zu entscheiden.

Tides of Annihilition wird vom chinesischen und Tencent-finanzierten Studios Eclipse Glow Games entwickelt und soll für PS5, PCs und Xbox Series erscheinen. Bei der Partner Preview wurde es als „Xbox Play Anywhere“-Titel vorgestellt.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Tides of Annihilation, Eclipse Glow Games