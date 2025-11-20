Klarheit für Ys-Fans: „Proud Nordics“ erscheint zeitgleich auch für PlayStation 5

Nachdem Falcom es im Geschäftsbericht bereits angekündigt hatte, gibt es nun auch terminlich Klarheit. Ys X: Proud Nordics erscheint neben Switch 2 und PCs auch für PlayStation 5. Und zwar gleichzeitig am 20. Februar 2026 im Westen.

Die fehlende PlayStation-Version war lange Zeit eine Kontroverse unter Fans, weil das Original des Spiels auch für PS4 und PS5 erschienen ist. Die künstliche Konsolen-Exklusivität für Switch 2 von Proud Nordics, der „definitiven Edition“ des Spiels, konnten viele Fans nicht nachvollziehen.

Ob die PS5-Ergänzung eine Reaktion auf dieses Feedback ist, bleibt offen. Ys X: Proud Nordics wird zahlreiche technische Verbesserungen, aber auch Neuerungen bieten. Dazu zählt eine neue Story-Episode auf Aland Island. Adol und Karja setzen darin ihre Reise an Bord des Segelschiffs Sandras fort, um die unsterblichen Kreaturen namens Griegr zu bekämpfen. Darüber hinaus gibt es deutsche Texte.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Ys X: Proud Nordics, NIS America, Falcom