Code Vein II stellt euch im neuen Charakter-Trailer die Wiedergängerin Josée Anjou vor

Bandai Namco hat einen neuen Trailer zu Code Vein II veröffentlicht, der den Charakter Josée Anjou in den Mittelpunkt stellt. Josée Anjou ist als Wiedergängerin geboren. Sie opferte ihr Leben während des Umsturzes A.D. 2207. Anders als die MagMells gehört Anjou zur Blutlinie von Gula. Die einsame Heldin, geplagt von Schuldgefühlen.

Im Verlauf des Abenteuers begegnet ihr verschiedenen Wiedergängern, die den Schlüssel zur Rettung der kollabierenden Welt darstellen könnten. Spielende können enge Verbindungen zu anderen Wiedergängern aufbauen, die sie auf ihrer Reise begleiten.

Mit dem dynamischen Partner-System kämpfen sie Seite an Seite gegen gefährliche Gegner und gewaltige Bosse. Mit Blut, das ihr Gegnern entzieht, könnt ihr mächtige Fähigkeiten aktivieren. Darüber hinaus helfen einzigartige Waffen und Ausrüstungen.

Ob es am 30. Januar 2026 die physische Standardedition für PS5 bei Amazon* oder die 179,99 Euro teure Collector’s Edition aus dem Bandai Namco Store ist, darf jeder selbst entscheiden. Verschiedene digitale Optionen stellt der Trailer am Ende vor.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Code Vein II, Bandai Namco