Neuer Charakter-Trailer zu Code Vein II stellt Noah G. MagMell ins Rampenlicht

Bandai Namco hat einen neuen Trailer zu Code Vein II veröffentlicht, der den Charakter Noah G. MagMell in den Mittelpunkt stellt. Er gehört wie die zuletzt vorgestellte Lou MagMell zur sogenannten Superbia-Familie und ist ein Wiedergänger.

Im Verlauf des Abenteuers begegnet ihr verschiedenen Wiedergängern, die den Schlüssel zur Rettung der kollabierenden Welt darstellen könnten. Spielende können enge Verbindungen zu anderen Wiedergängern aufbauen, die sie auf ihrer Reise begleiten.

Mit dem dynamischen Partner-System kämpfen sie Seite an Seite gegen gefährliche Gegner und gewaltige Bosse. Mit Blut, das ihr Gegnern entzieht, könnt ihr mächtige Fähigkeiten aktivieren. Darüber hinaus helfen einzigartige Waffen und Ausrüstungen.

Ob es am 30. Januar 2026 die physische Standardedition für PS5 bei Amazon* oder die 179,99 Euro teure Collector’s Edition aus dem Bandai Namco Store ist, darf jeder selbst entscheiden. Verschiedene digitale Optionen stellt der Trailer am Ende vor.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Code Vein II, Bandai Namco